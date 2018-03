Roberta Ruiu come Britney Spears/ Video, coreografia con pitone vero sulle spalle a Dance Dance Dance

Roberta Ruiu come Britney Spears a Dance Dance Dance. L'ex delle Lollipop balla sulla coreografia di "I'm a slave 4U" con tanto di pitone albino sulle spalle!

01 marzo 2018 Anna Montesano

Roberta Ruiu a Dance Dance Dance

Un'esibizione davvero spettacolare quella di Roberta Ruiu nella nuova puntata di Dance Dance Dance. Dopo aver rischiato l'eliminazione in più di un'occasione, l'ex cantante delle Lollipop decide di dare il meglio di sé evestire i panni di una sua beniamina: Britney Spears. Lo fa in una delle sue coreografie più ricordate e amate dai fan, ma anche più pericolose: quella di "I'm a Slave 4 U". Chi non ricorda Britney Spears che nel video in questione (così come nei vari live) si muove sinuosa con questo pitone albino sulle spalle? Ebbene, anche la bella Roberta Ruiu, a Dance Dance Dance ha deciso di replicare la scena con tanto di serpente. Un'esibizione, di certo, anche coraggiosa che ha però conquistato i giudici e lo stesso Luca Tommassini.

ROBERTA RUIU: "DDD? ALL'INIZIO NON È STATO FACILE"

Proprio di recente, Roberta Ruiu ha rilasciato un'intervista a Velvetgossip parlando di questa sua avventura a Dance Dance Dance. “Adesso va molto bene perché sono entrata nel “mood” ma all’inizio è stata dura, ho fatto una fatica che non mi aspettavo. - ha raccontato la Ruiu, per poi aggiungere - Quando facevo le coreografie con le Lollipop non era così difficile. Forse dipende dal fatto che ero più giovane ma non è che sia poi passato tanto tempo. Diciamo che mentre con il gruppo facevamo passi più “gestibili” sul palco, in “Dance Dance Dance” balliamo proprio come se facessimo questo di lavoro. Ballerini professionisti”. Roberta è davvero determinata, tanto da voler conquistare il primo posto: "Chi vincerà? Io!"

