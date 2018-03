SIMONE SCIPIONI/ Dagli elogi della Klugmann agli gnocchi al ragù che lo tengono in corsa (Masterchef Italia 7)

01 marzo 2018

Simone Scipioni a Masterchef Italia 7

Lo studente di Montecosaro, provincia di Macerata, Simone Scipioni si è confermato essere tra i cinque aspiranti chef candidati alla vittoria finale. Le abilità e il talento esibito nella scorsa puntata di Masterchef Italia 7 hanno mostrato come è possibile preparare anche un piatto sconosciuto senza avere la ricetta sotto gli occhi. È ciò che ha fatto Simone Scipioni quando è riuscito a superare a pieni voti una delle prove più difficili di Masterchef 7. Nello specifico Simone Scipioni ha affrontato l’Invention Test con grinta e determinazione. Si trattava di replicare il piatto creato da uno dei giudici del cooking show, Antonia Klugmann che per l’occasione ha realizzato dei ravioli arrostiti con cicoria selvatica. Simone come gli altri concorrenti non ha potuto assaggiare il piatto proposto ne tanto meno visionare la ricetta, ma lo dovuto realizzare sulla base degli ingredienti presenti sul banco. L’inizio però per Simone Scipioni non è dei migliori tant’è che Bruno Barbieri interviene per correggerlo: “Questo ripieno ha tre difetti, troppo aglio, poco verde e ti sei dimenticato il sale”. “Sei sulla strada giusta?”, chiede poi pensando di porgli una domanda retorica. “Secondo me, se correggo il ripieno, sì”, risponde Scipioni, tranquillo.

SIMONE SCIPIONI, APPAGA IL PALATO DEI GIUDICI

Al momento dell’assaggio della sua realizzazione da parte della chef triestina Antonia Klugmann, Simone Scipioni ha ricevuto molti elogi: “Questo è il primo raviolo buono a livello di ripieno, c’è un buon equilibrio tra gli ingredienti”. Per Simone una bella soddisfazione visto che il complimento gli viene proprio da chi ha inventato il piatto. Lo studente di Montecosaro si aggiudica quindi l’Invention Test e vola con gli altri colleghi in esterna a Vieste. Qui ad attenderli vi è il noto critico gastronomico Eleonora Cozzella che avrà il compito di valutare le creazioni della Master Class, frutto di ingredienti tipici pugliesi e di un ingrediente che proprio Simone Scipioni deve assegnare agli altri concorrenti. Dopo aver tenuto per se una tipica salsiccia locale chiamata zampina, la gara ha inizio. Alla fine della preparazione Simone si dice soddisfatto del piatto realizzato, e anche la Cozzella lo apprezza definendolo con un piatto che ricorda una pietanza del Rinascimento. Tuttavia però Eleonora Cozzella sceglie Davide. È tempo quindi di Pressure Test che Simone supera agevolmente realizzando degli ottimi gnocchi al ragù di coniglio che appagano il palato dei giudici e dicendosi soddisfatto ma anche divertito di come ha cucinato.

