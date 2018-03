SUSANNA MESSAGGIO/ Oggi ospite di Barbara D'Urso: saranno ancora scintille con Malena?

Susanna Messaggio, Pomeriggio Cinque: la conduttrice ed ex valletta di Mike Bongiorno è ospite della puntata odierna del programma condotto da Barbara D'Urso.

01 marzo 2018 Fabio Morasca

Susanna Messaggio a Pomeriggio Cinque (Instagram)

Susanna Messaggio tornerà nuovamente in tv, dopo la recente apparizione nel programma 90 Special, durante la puntata in onda oggi, giovedì 1° marzo 2018, di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. E' stata la diretta interessata ad annunciare la sua ospitata con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Mi sto preparando per andare da Barbara D'Urso domani pomeriggio e ho giocato un po’ davanti al guardaroba. Mi vestirei con una muta non con una tuta, se fosse per il clima. Ma da Barbara bisogna andare un po’ carine. Lei è sempre bellissima e molto curata. Ora sono in ufficio. Ma domani (oggi ndr) vi aspetto lì". Come già anticipato, la conduttrice milanese, 55 anni, volto noto del piccolo schermo soprattutto negli anni '80 e '90 durante i quali ha ricoperto il ruolo di valletta in programmi condotti da Mike Bongiorno, è stata recentemente ospite del programma di Italia 1, condotto da Nicola Savino, dedicato agli anni '90. Susanna Messaggio è sposata con Giorgio Olivieri dal 2005 ed è madre di due figli: Martina, nata dal primo matrimonio, e Iacopo.

SUSANNA MESSAGGIO CONTRO MALENA

Per quanto riguarda gli eventi recenti, invece, Susanna Messaggio, durante il 2017, si è fatta notare soprattutto per una critica all'attrice pornografica, Malena, concorrente dell'edizione scorsa de L'Isola dei Famosi. L'acceso confronto verbale è avvenuto durante una puntata de La Gabbia, programma di La7 condotto da Gianluigi Paragone. Queste sono state le parole della Messaggio nei riguardi dell'attrice hard pugliese: "Fai del male a te stessa. Ci vuole un bello psichiatra per questa ragazza perché le mancano i valori. Ci sono dei disagi famigliari, c’è dell'anaffettività. Non credo che tu torni a casa felice". Nel 2016, invece, con un'intervista concessa a Diva e Donna, Susanna Messaggio affrontò l'argomento riguardante la morte della prima figlia, Alice, nata nel 1992 e deceduta subita dopo il parto: "Ci sono cose imposte dal destino. Non puoi farci nulla. Te ne fai una ragione. E' stato un dolore profondo che ti stordisce. Una disgrazia che nessuna donna può accettare. Dopo due anni è arrivata Martina. Volevo che fosse una femmina".

© Riproduzione Riservata.