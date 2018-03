Sky e Netflix/ Sky Q li mette insieme in Italia e in Europa: costi e abbonamenti, arriva la mazzata?

Sky e Netflix insieme in Europa grazie a Sky Q: solo un punto a favore degli abbonati o ci sarà un insostenibile aumento dei prezzi degli abbonamenti? Ecco i dettagli

01 marzo 2018 Hedda Hopper

Se siete tra tutti coloro che hanno la fortuna di poter fare zapping tra i mille canale Sky, Netflix e altre piattaforme streaming, sappiate che d'ora in poi la vostra vita sarà ancora più semplice. Netflix ha scelto Sky come suo partner europeo e questo significa che preso, anche in Italia, sarà possibile accedere alla piattaforma streaming attraverso Sky Q. Ma allora di cosa si tratta e cosa cambierà? Al momento sembra niente, almeno all'occhio degli addetti ai lavori se non fosse una questione grafica, ma se questa alleanza si spostasse anche sui contenuti facendosi beffa di Mediaset Premium? Per adesso sembra che Netflix abbia scelto Sky come suo partner e questo significa che gli abbonati avranno modo di accedere direttamente alla piattaforma streaming dall'interfaccia del colorro di Murdoch.

COSTI E ABBONAMENTI

L’intero servizio Netflix sarà contenuto all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV presentato nelle scorse settimane e che va sotto il nome di Sky Q. La nuova partnership offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q "creando un pacchetto TV di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta raggrupperà sotto lo stesso tetto i contenuti Sky e Netflix. Il servizio di Netflix include centinaia di ore di contenuti Ultra HD che andranno ad aggiungersi alla ricca programmazione Ultra HD di Sky». Questo significa che con Sky sarà possibile accedere ai contenuti della piattaforma tramite il proprio abbonamento e a quello Netflix attraverso il proprio profilo (quindi il proprio abbonamento). Al momento non ci sono notizie ufficiali su possibili abbonamenti mensili che mettano insieme le due offerte ad un prezzo imperdibile e, quindi, i clienti potranno continuare a godere dei due servizi "separatamente" ma accedendo dalla stessa schermata. Ulteriori novità verranno annunciate nei prossimi giorni al lancio del servizio.

