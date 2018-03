THE ORVILLE/ Anticipazioni dell'1 marzo 2018: Isaac, un inedito papà

The Orville, anticipazioni dell'1 marzo 2018, in prima Tv su Fox. Una gita di famiglia si trasforma presto in una tragedia. Isaac riuscirà a proteggere due bambini?

The Orville, in prima Tv assoluta su Fox

THE ORVILLE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, giovedì 1 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Orville, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "La falla spaziale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due antropologi di un pianeta molto simile alla Terra del XXI° secolo compiono un grave errore e vengono sottoposi alle rigide regole del loro popolo. La Orville viene incaricata in seguito di rintracciare i due uomini scomparsi e Ed (Seth MacFarlane) decide di inviare gli ufficiali donna con Kelly (Adrianne Palicki) oltre a LaMarr (J. Lee) per la guida del mezzo, perché si infiltrino in quel mondo. Sul posto, ogni persona è dotata di un dispositivo per gli apprezzamenti ed i voti negativi che riguardano la loro popolarità personale. Mentre stanno conducendo le indagini, LaMarr scopre che Alara (Halston Sage) ha lasciato il precedente ragazzo perché si strusciava troppo e decide di capirne di più su come potrebbe essere disgustoso agli occhi dell'aliena, compiendo dei movimenti ambigui vicino ad una statua sacra del pianeta.

Due ragazzi lo riprendono con i telefoni ed il video diventa virale in pochi minuti, tanto che la popolazione si esprime in massa in modo negativo e viene prelevato dalla Polizia. Ed chiede l'intervento del superiore perché gli permetta di estrarre LaMarr immediatamente, ma riceve un rifiuto. Intanto, a LaMarr viene assegnato un agente pubblicitario che gli permetta di superare il processo di scuse, in cui dovrà ricevere meno di 10 milioni voti a sfavore per evitare la correzione neurologica. La situazione peggiora quando Claire (Penny Johnson Jerald) rivela che potrebbe diventare un vegetale. Il gruppo si sposta poi negli studi televisivi, dove LaMarr si dovrà sottoporre al giudizio del pubblico di un noto programma televisivo, La Chat. Nonostante le sue scuse, LaMarr non viene creduto dalle conduttrici dello show e quindi dal pubblico presente in studio. Soprattutto quando non riesce a spiegare perchè l'eroina a cui è stata dedicata la statua è così importante per il pianeta. Nel frattempo, Alara e il medico cercano di capirne di più sui due antropologi scomparsi e approfondire quali sono state le conseguenze della correzione. Un uomo tuttavia accusa Alara di indossare un cappello tradizionale del suo Paese e la minaccia di far circolare il video che la riguarda se non se lo toglierà subito.

Il medico cerca di risolvere la situazione, ma poco dopo la barista del posto, Lysella (Giorgia Whigham), scopre la verità su Alara. Scoprono così che uno dei due antropologi è stato ucciso per aver tentato di fuggire e che Lewis (Loren Lester) è stato neutralizzato. Nel frattempo, LaMarr interviene in diversi talk show per scusarsi, ma riceve sempre più voti negativi e si deve sottoporre al verdetto finale. Ed decide quindi di sfruttare qualcuno dall'interno perché salga sulla Orville e li aiuti dall'interno. Lysella suggerisce così a Ed come modificare il voto a favore di LaMarr, riuscendo a fermare le opinioni negative a soli quattro voti dalla correzione.

ANTICIPAZIONI DELL'1 MARZO 2018, EPISODIO 8 "LA FALLA SPAZIALE"

Mentre si trovano in viaggio nello spazio, Isaac, Finn e i due figli cadono si schiantano con la loro navicella ed atterrano in un pianeta distante mille anni luce dalla loro posizione originale. La popolazione locale è stata inoltre decimata dalle malattie e sul posto sono presenti solo cannibali. Finn in seguito viene separata dal resto del gruppo quando il velivolo si rompe a metà. Mentre l'ufficiale fa le dovute riparazioni viene poi catturata da Drogen, un survivalista. Isaac è invece costretto a proteggere i bambini del medico nonostante non abbia alcuna dimestichezza con la crescita dei piccoli umani, mentre cerca un modo per inviare un segnale alla Orville. In seguito, Ty viene colpito da una malattia locale, mentre Finn riesce ad uccidere Drogen ed a ritrovare il resto della famiglia, ma Isaac e Marcus devono anche affrontare un'orda di cannibali impegnata nell'attaccarli.

