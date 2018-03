UN POSTO AL SOLE / Rossella è innamorata di Diego? (Anticipazioni 1 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 1 marzo: Diego ritorna a casa dall'ospedale e Rossella è al suo fianco, confermando di tenere molto a lui...

01 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 nel suo tradizionale orario delle ore 20:40. Si ripartirà dalla complessa situazione nella quale, suo malgrado, verrà a trovarsi Franco. Anche se del tutto estraneo al tentato omicidio ai danni di Gaetano, sarà proprio lui ad essere ritenuto il principale sospettato mentre Valentina continuerà a tenere il segreto sul suo coinvolgimento. Angela, che questa volta avrà piena fiducia nei confronti del suo compagno, cercherà di convincere Valentina a dire la verità. La madre di Bianca infatti non ci metterà molto a capire che è stato un gesto di disperazione dell'amica a portarla a compiere un simile gesto ma il suo accorato appello, almeno inizialmente, non darà il risultato sperato. Valentina sarà sempre più confusa e agitata, meditando persino di compiere un gesto estremo che potrebbe segnare la fine di ogni speranza per Franco.

Un posto al sole: Diego e Rossella sempre più vicini

Il dramma relativo a Franco avrà ampio spazio nella puntata di Un posto al sole, ma non sarà questa l'unica vicenda da segnalare. Dopo la difficile operazione al cuore, infatti, Diego verrà finalmente dimesso dall'ospedale e farà ritorno a Palazzo Palladini. Qui potrà contare sull'affetto di tutti i suoi cari oltre che dell'amica Rossella, colei che lo ha sempre sostenuto in tutto questo difficile periodo. La studentessa sarà molto emozionata per il ritorno a casa di Diego e il fatto non sfuggirà a Silvia che comincerà a rendersi conto dei veri sentimenti della figlia per il vicino di casa. La sosterrà in questa pazzia o cercherà di aprirle gli occhi a non commettere un simile errore? Sandro continuerà a dirsi certo che Alberto sia cambiato e prenderà le sue difese davanti a Roberto. Ma il terribile avvocato tramerà alle spalle del nipote, dimostrando di essere ancora una persona viscida e inaffidabile: quali saranno le sue vere intenzioni?

© Riproduzione Riservata.