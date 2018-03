Una Vita Anticipazioni 1 marzo: chi è la donna misteriosa del passato di Simon?

Anticipazioni Una Vita, puntata 1 marzo: Elvira sorprende Simon mentre nasconde la foto di una donna misteriosa. Cosa nasconde il passato del maggiordomo?

01 marzo 2018 Redazione

Una Vita

I problemi non avranno fine per Teresa, protagonista femminile della telenovela Una Vita. Il commissario Del Valle ieri l'ha informata di quanto accaduto durante uno spettacolo teatrale all'interno della scuola: il palcoscenico è caduto addosso ad alcuni bambini ferendoli gravemente. Essendo lei la responsabile dell'istituto, la colpa sarà sua e la maestra verrà portata al commissariato di polizia per un interrogatorio. Sarà qui che purtroppo sopraggiungerà anche Ursula, pronta a portare a termine la sua vendetta nei confronti di Cayetana e della sua migliore amica: accuserà quindi Teresa di non avere esercitato il suo compito come avrebbe dovuto. Anziché trovarsi nella scuola, infatti, la maestra ha pensato ai suoi affari personali, restando al capezzale di Mauro in ospedale. La testimonianza di Ursula potrebbe quindi risultare fatale: Teresa verrà arrestata con l'accusa di tentato omicidio?

Una Vita: Simon nasconde la foto di una donna

Nell'episodio odierno di Una Vita verrà concesso ampio spazio anche ai personaggi da poco entrati in scena e destinati a diventare sempre più importanti in futuro. Elvira farà visita a Simon nella sua stanza, nella speranza di capire se anche lui provi i suoi stessi sentimenti. Sarà qui che troverà il maggiordomo alle prese con una misteriosa scatolina: non appena Elvira entrerà lui nasconderà al suo interno la foto di una donna e chiuderà tale oggetto. Elvira cercherà di capire di cosa si tratti e chi sia la donna raffigurata nell'immagine ma Simon non le darà le risposte cercate. Al contrario, resterà freddo e scostante a conferma di come molto probabilmente anche per lui ci sia un misterioso passato tutto da scoprire. Chi è dunque quella donna che nasconde con tanta attenzione? Si tratta di un amore passato o di qualcuno che lui stesso non ha mai conosciuto?

