Uomini e Donne, Andrea Offredi postino/ L'ex tronista sbarca a C'è posta per te

Uomini e Donne, Andrea Offredi diventa postino: l'ex tronista sbarca a C'è posta per te: l'esordio in una delle prossime puntata del programma di Maria De Filippi.

01 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Andrea Offredi

Un ex tronista di Uomini e Donne sbarca a C’è posta per te. Stiamo parlando di Andrea Offredi che, come riporta il portale Isa e Chia, è entrato a far parte della squadra dei postini del programma di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera, portando a casa ascolti eccellenti ogni settimana. “Ciao ragazze! Sto a Roma negli studi Mediaset per la registrazione di C’è Posta Per Te e ho appena visto l’ex tronista Andrea Offredi, nei panni di nuovo postino. Oggi è stata la sua prima registrazione dopo la consegna della posta a Zurigo, quindi lo vedremo senz’altro in una delle prossime puntate”, si legge su Isa e Chia che ha pubblicato la segnalazione di una lettrice che sta assistendo alla registrazione della nuova puntata di C’è posta per te. L’esordio di Andrea Offredi come postino dovrebbe avvenire in una delle prossime puntate dello show del sabato sera di canale 5, giunto alla ventunesima edizione.

ANDREA OFFREDI, DA TRONO DI UOMINI E DONNE A C’E’ POSTA PER TE

Andrea Offredi è stato un tronista di Uomini e Donne nel 2012. Modello e single, all’epoca cercò l’amore nel programma di Maria De Filippi. Al termine del suo percorso sul trono, Andrea Offredi scelse Claudia D’Agostino. La loro storia, però, durò pochissimo. Tra i due, la più delusa fu l’ex corteggiatrice che credeva davvero di aver trovato l’amore. Dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, Andrea Offredi è tornato a lavorare a tempo pieno come modello. Oggi, però, riparte nuovamente dalla televisione. Come è accaduto anche a Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi è diventato un postino di C’è posta per te. Maria De Filippi continua, così, ad affiancare ai postini storici, volti nuovi. Andrea Offredi, dunque, sarà all’altezza del ruolo che gli è stato affidato?

