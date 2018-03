Uomini e Donne/ Anna Tedesco e Giorgio Manetti insieme? La dama sbotta e accusa Gemma (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti, amici o qualcosa in più? La dama si sfoga sui social e accusa Gemma Galgani

01 marzo 2018 Anna Montesano

Anna Tedesco e Giorgio Manetti, Uomini e donne

Anna Tedesco è davvero innamorata di Giorgio Manetti? La questione nello studio di Uomini e Donne non solo non si spegne, ma si fa sempre più accesa. E di certo la rottura tra Anna e Valter non aiuta ad allontanare i sospetti nati nel corso delle ultime settimane al Trono Over. Per Valter, con Anna non è scattata la scintilla; la dama si sarebbe anche scansata al suo tentativo di baciarla, dimostrandosi un "pezzo di legno". Accusa che, inevitabilmente, hanno riacceso i sospetti di Gianni Sperti, convinto che tra Anna e Giorgio ci sia molto pi che un'amicizia. Sul web in molti concordano con l'opinionista di Uomini e Donne e c'è chi, inoltre, si congratula con lui per il suo essere obiettivo: "Bravo Gianni ora mi piaci, primo non vai più verso Tina e in più ora vedi e dici ciò che è vero. - scrive una fan di Uomini e Donne - Giorgio è un grande ipocrita Anna gli piace Giorgio da morire e quindi non conclude nulla con gli altri uomini".

LO SFOGO DI ANNA TEDESCO

La convinzione che tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti ci sia qualcosa è di molti, ma la dama di Uomini e Donne nega, sia in studio che fuori, difendendo il suo nome. D'altronde non è un momento facile per la dama, che ultimamente si è sottoposta ad un'operazione alle corde vocali. Prima però ha voluto rispondere alle critiche di molti nel corso di una diretta su Facebook. "Dopo tante cose che leggo sulla mia voce che ci ridono sopra che sembro un trans, Amanda Lear e ci scherzano, questa cosa mi ha fatto male. Ma non per la presa in giro ma perchè io ho un problema alle corde vocali e dovrò anche operarmi" ha dichiarato la Tedesco nel gruppo Uomini e Donne Original Club, dove, oltre a ribadire di essere una persona vera, ha risposto a chi l'ha accusata di aver appellato Gemma Galgani "Mummia". Ecco le sue parole: "L'ho fatto in privato e poi è lei la prima che le giova questo nomignolo, sono 3 anni che va avanti questa storia, ora si offende perché l'ho fatto Io? Lei cosa dice di me? Amica di letto di Giorgio? Ed io devo stare zitta?"

© Riproduzione Riservata.