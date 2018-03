Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: scherzo shock di Tina a Gemma e grandi polemiche (1 marzo 2018)

Uomini e Donne, oggi 1 marzo 2018 in onda il trono over. Nuova lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari dopo il gesto shock dell'opinionista. Nuovo confronto tra Ida e Riccardo?

01 marzo 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Over. Dopo una puntata ricca di scontri, che ha visto Gianni Sperti contro Giorgio e Anna, oltre che un nuovo confronto tra Gemma e Giorgio, oggi si riparte da un gesto che farà molto discutere il pubblico del dating show di Canale 5. La puntata di ieri si è conclusa con Tina Cipollari che ha abbandonato lo studio nel mezzo dell'ennesima lite con Gemma Galgani per poi farvi ritorno con una bottiglietta d'acqua che ha poi versato sulla testa della rivale. Gemma, basita, si è girata di scatto per comprendere chi le abbia giocato questo brutto scherzo e con questa scena si è poi conclusa la puntata. Oggi si riprende proprio da questo particolare momento: cosa è accaduto dopo il gesto di Tina?

IDA E RICCARDO: NUOVO CONFRONTO IN STUDIO?

Gemma Galgani l'ha raggiunta dietro le quinte dove la Cipollari è poi fuggita subito dopo lo scherzo? Di certo il pubblico di Uomini e Donne assisterà all'ennesima lite tra le due signore, che potrebbe sfiorare stavolta la vera e propria rissa. Il pubblico però, questa volta, sembra tutto schierato dalla parte di Gemma: davvero eccessivo, per i telespettatori, il gesto di Tina. Si continuerà a parlare anche di Anna Tedesco e Valter, che abbiamo lasciato al centro dello studio. La parola potrebbe infine passare a Ida e Riccardo che, dopo l'ultimo burrascoso incontro, racconteranno com'è continuata la loro conoscenza. Insomma, anche oggi una puntata ricca di colpi di scena.

