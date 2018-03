Uomini e Donne/ Sara Affi Fella pronta alla scelta: annuncio nella nuova registrazione? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella annuncia la scelta nella prossima registrazione? Luigi Mastroianni o Lorenzo Riccardi, chi sarà la scelta?

01 marzo 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

La scelta di Sara Affi Fella non è più così lontana. La tronista di Uomini e Donne sta facendo notevoli passi in avanti, l'ultimo potrebbe arrivare proprio nel corso della nuova registrazione, dove la ragazza potrebbe fare un annuncio importante. La svolta arriva dopo gli avvistamenti della tronista in esterna: nelle ultime ore, Sara Affi Fella è stata vista con Luigi Mastroianni e proprio qui è scattato il tanto atteso bacio. Un gesto importante, che potrebbe essere il passo che tutti aspettavano verso la scelta. Nelle prossime puntate scopriremo infatti che Luigi lascia lo studio dopo il bacio dato da Sara a Lorenzo e, soprattutto, dopo aver rifiutato il suo di bacio. Se il dubbio degli opinionisti in studio è che Sara sia legata a Luigi solo da un sentimento di amicizia e che in verità la tronista sia troppo presa da Lorenzo Riccardi, dall'altra c'è chi trova che quella di Sara sia soltanto paura.

Sara pronta a scegliere Luigi? L'ultima prova

La paura di lasciarsi andare nuovamente e aprire del tutto il suo cuore ad un ragazzo che potrebbe amarla senza riserve. D'altra parte il sentimento di Luigi per Sara è chiaro e limpido, tutta un'altra storia rispetto ai tentennamenti e alle insicurezze di Lorenzo. Ma il bacio dato da Sara a Luigi nel corso dell'ultima esterna (i cui dettagli li scopriremo dopo la nuova registrazione) potrebbe aver sciolto definitivamente questi dubbi. In questo caso le opzioni sono due: il bacio potrebbe aver fatto comprendere che è proprio Luigi la persona che vuole al suo fianco, oppure spegnere ogni dubbio sul fatto che è un'altra la persona che ha fatto breccia nel suo cuore e, magari, proprio Lorenzo.

