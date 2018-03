ABSOLUTION - LE REGOLE DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 10 marzo 2018)

Absolution - Le regole della vendetta, il film in onda Rete 4 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal, Byron Mann e Vinnie Jones, alla regia Keoni Waxman. Il dettaglio.

10 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Absolution - Le regole della vendetta va in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 2015 da Keoni Waxman, regista di origini statunitensi che ha già collaborato assieme a Steven Seagal, protagonista del film, in Killing Salazar. Nel cast di Absolution - Le regole della vendetta, oltre a Steven Seagal, figurano anche Byron Mann, Vinnie Jones, Josh Barnett, Adina Stetcu e Massimo Dobrovic. Il regista Keoni Waxman, oltre ad aver diretto il film ne ha anche curato sceneggiatura, soggetto e produzione. Absolution - Le regole della vendetta è in realtà il secondo capitolo della saga con A Good man, film interpretato e prodotto dallo stesso Stevel Seagal che, ad esclusione del protagonista, presenta un cast totalmente diverso dal sequel. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ABSOLUTION - LE REGOLE DELLA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è John, un uomo dal passato tormentato e macchiato da orrendi crimini che ancora lo perseguitano e dai quali cerca, tutti i giorni, una via di redenzione. Killer di professione dal grande talento, tenta di mettere le sue abilità al servizio della giustizia. Mentre prepara un agguato ai danni di un pericoloso criminale di origini arabe, trae in salvo una giovane donna costretta a prostituirsi dal suo datore di lavoro, un uomo senza scrupoli che gestisce uno streep club. Ma quest'ultimo non ci sta e decide di riprendersi la ragazza con qualsiasi mezzo. John farà di tutto per proteggere la giovane donna della quale ben presto si innamora. Intanto le sue indagini lo portano a pensare che tra il giro criminale che sta tentando di sgominare e l'agenzia federale per la quale lavora ci siano degli accordi pregressi.

© Riproduzione Riservata.