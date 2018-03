ALDA D’EUSANIO/ “Quando torni dalla morte dopo il coma impari a non perdere tempo nei pettegolezzi (Verissimo)

La giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio ospite nella nuova puntata di Verissimo in per parlare della sua rinascita dopo la dolorosa esperienza dell’incidente.

Alda D’Eusanio a Verissimo

Nel salotto televisivo di Verissimo tra i tanti ospiti vi è anche la nota giornalista e conduttrice televisiva Alda D’Eusanio. Un volto noto del mondo spettacolo italiano che tuttavia proprio nel momento di maggior successo con la sua trasmissione in onda nel pomeriggio di Rai 2, ha dovuto lasciare per via di un terribile incidente occorso il 24 gennaio del 2012. Come lei stessa ha avuto modo di raccontare nelle tante interviste rilasciate, è stata investita da una moto mentre attraversava Corso Vittorio Emanuele a Roma. In una delle ultime interviste rilasciate al Quotidiano.net, non ha nascosto la grande sofferenza provata aggiungendo come oggi si sente pronta per ritornare a lavorare a pieno organico: “Sono una donna di dolore. E di dolore si può vivere, non si muore soltanto. Messa alla prova dalla vita, sono finalmente in grado di lavorare, fino a poco tempo fa, no. Sto meglio, ma cinque emorragie cerebrali non passano senza lasciare il segno. Postumi? In seguito alla frattura occipitale e a diverse emorragie, gli strascichi si fanno sentire: violente emicranie, crisi epilettiche, ho perso parte della memoria cognitiva. Anche caratterialmente sono cambiata, pur restando testarda e coraggiosa”.

ALDA D’EUSANIO, “VEDEVO ME STESSA SUL LETTINO”

Ha fatto molto discutere l’intervista rilasciata dalla D’Eusanio al Quotidiano.net ed in particolare nel passaggio in cui ha raccontato la sua esperienza in coma durante la quale si sarebbe vista stesa sul lettino: “Sono rimasta in coma un mese e da morti si sta molto bene, una serenità totale. Il corpo è una prigione se stai male. Quando ero dall’altra parte, vedevo me stessa stesa sul lettino. Poi sono tornata indietro. Sa la prima cosa che ho fatto? Il testamento biologico: se fossi rimasta con gravi handicap, desideravo non continuare a vivere”. Inoltre, parlando del suo attuale stile di vita ammette che quanto successo gli abbia fatto decisamente cambiare modo di affrontare la quotidianità: “Quando torni dalla morte dopo il coma, impari a non perdere tempo nell’inutile chiacchiericcio: resto convinta di aver dato molto di più di quello che ho ricevuto, professionalmente parlando, soprattutto dalla Rai. Ancora oggi persiste un veto alla mia presenza ma, che vuole... a volte, la morte non fa male quanto la vita”.

