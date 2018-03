ALFONSO SIGNORINI/ Consigliere di Belen e Iannone nella busta scherzo (C’è posta per te)

Alfonso Signorini ospite questa sera nello studio di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale 5 affiancato da Belen e Iannone per uno scherzo molto divertente.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Alfonso Signorini a C’è posta per te

Il direttore della rivista Chi, Alfonso Signorini, sarà ospite questa sera nello studio di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale 5 affiancato da Belen e Iannone. Nella nuova puntata di C’è posta per te, in onda questa sera su Canale 5 per la conduzione di Maria De Filippi, sarà ospite il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo che in questo periodo sta ottenendo un certo successo anche con il suo programma web Casa Signorini, nel quale realizza interviste lanciando illazioni e succulenti aggiornamenti di gossip ma non solo. In attesa di vedere come Alfonso Signorini consigli Belen Rodriguez e Andrea Iannone nell’aprire o meno la busta scherzo che Enzo Iacchetti e Ezio Greggio hanno fatto recapitare loro, vi segnaliamo come lo stesso Signorini abbia pubblicato un post per dare l’appuntamento a tutti i propri fan con tanto di meravigliosa foto che lo ritrae assieme ad una delle ‘postine’ di Maria De Filippi. Nel post pubblicato si legge inoltre: “C’è posta per me… ci vediamo sabato 10 marzo alle 21:30 da Maria su Canale 5”. Tantissimi i commenti di approvazione lasciati dai fan, molti dei quali rimarcano la febbrile attese per vederlo nello studio di C’è posta. Clicca qui per vedere il post.

ALFONSO SIGNORINI, LA CARRIERA

Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 aprile del 1964. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Classiche ha iniziato a lavorare come insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia presso un liceo classico di Milano. Resosi conto di come quella non fosse la propria strada, ha lasciato l’insegnamento per occuparsi di giornalismo iniziano a collaborare con il quotidiano La Provincia di Como. Lo slancio per la propria carriera arriva grazie alla collaborazione con Panorama, dove gli viene affidata una rubrica dedicata al mondo del gossip. Dopo qualche anno ha lasciato Panorama per occuparsi della rivista Chi di cui è attualmente direttore. Inoltre, in carriera vanta anche la direzione della storia rivista Tv Sorrisi & Canzoni. Dai primi anni Duemila iniziano le apparizioni in televisione partendo dal programma Chiambretti c’è all’epoca in onda su Rai 2. Poco alla volta diventa sempre più protagonista in diverse trasmissioni che lo hanno visto come conduttore ed opinionista come Studio 5, Grande Fratello, L’isola dei famosi, La notte degli chef e Kalispera!

