Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Video, il ballerino stremato dalla fatica? (Ballando con le Stelle 2018)

Akash Kumar e Veera Kinnunen sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2018: come se la caveranno? Il modello indiano-brasiliano sembra avere delle difficoltà.

Akash Kumar e Veera Kinnunen - Ballando con le Stelle 2018

Ballando con le Stelle 2018 vedrà in pista il modello Akash Kumar e Veera Kinnunen, ballerina professionista e ormai storica del talent di Rai 1. E' forse una delle poche coppie ad aver catturato l'attenzione dei fan fin dal primo istante per via della loro forte differenza fisica. Veera è infatti biondissima e dalla carnagione chiara, mentre Akash ha occhi color del ghiaccio, in grande contrasto con il colore ambrato della sua pelle. Qualità fisiche importanti per entrambi i protagonisti del talent e che li rendono una coppia ben assortita sotto ogni punto di vista. Non è un caso che il modello abbia conquistato oltre 30 mila followers su Instagram, dove i commenti più popolari riguardano tutti la parola "folgorate", ovviamente espressa dal pubblico femminile che non perde occasione per ammirare le sue foto. Un punto in comune con la Kinnunen, che in tanti anni di Ballando ha fatto strage di cuori. E' possibile tra l'altro vederli intenti in una delle loro prime lezioni nella foto di copertina che la ballerina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui è facile notare come la loro coppia promette passione ed emozioni a non finire. Clicca qui per vedere la foto di Akash Kumar e Veera Kinnunen.

LA DISPERAZIONE DEL MODELLO IN UN VIDEO: LA FATICA SI FA SENTIRE?

Messe da parte le prime lezioni di Ballando con le Stelle 2018, come stanno andando Akash Kumar e Veera Kinnunen? Sembra che il modello di indiano-brasiliano stia già facendo penare la sua maestra di ballo, anche se promette che farà di tutto per comportarsi bene. In un particolare video pubblicato sui social, i due si mostrano ai fan subito dopo aver affrontato le lezioni di preparazione che permetterà loro di affrontare la prima puntata del programma. Akash Kumar sembra già stanco, forse anche perché la Kinnunen è nota per la sua esigenza e severità, ma anche per le sue indiscusse qualità come ballerina. Il modello dal canto suo assicura di essere concentrato in questa nuova avventura, anche se la fatica inizia di certo già a farsi sentire. Il mondo vissuto fino ad ora da Akash è molto distante da questo viaggio che affronterà su Rai 1ed i fan sanno bene quanto può essere dura una sfida di questa portata. Per fortuna il modello ha già dalla sua parte un validissimo aiuto: la Kinnunen saprà rimetterlo in riga, caso mai dovesse perdersi lungo la strada. Clicca qui per vedere il video di Akash Kumar e Veera Kinnunen.

VITA PRIVATA SEGRETA E OFF LIMITS: NO AGLI INTRUSI

Classe 1991, Akash Kumar è già riuscito a farsi notare nel mondo della moda e dello spettacolo. Il ballerino di origini indiane e brasiliane ha infatti affrontato le sue passerelle fin da piccolo, sfociando anche nel settore italiano oltre che in quello internazionale. Del resto la sua passione per la moda inizia quando era appena bambino, agevolato da un fisico statuario e da una bellezza orientale e latina di sicuro impatto. Non è un caso se una volta deciso di basare la sua carriera sulle passerelle, Kumar si sia ritrovato la strada spianata, anche se ha dovuto cambiare del tutto il proprio stile di vita. Poche le informazioni che circolano in rete sul suo conto: un vero e proprio mistero! Oltre agli scatti che lo riprendono sia in momenti intimi che professionali, Akash sembra prestare molta attenzione alla propria immagine a tutto tondo. Non solo quindi da un punto di vista solo fisico, ma anche per quanto riguarda la riservatezza con cui cura la sua vita privata. Non è chiaro per esempio se sia fidanzato, anche se non è possibile trovare traccia di qualche sua foto in compagnia di qualcuno di speciale. E' possibile invece individuare fra i suoi post diverse foto al fianco dell'agente Alex Pacifico e di qualche amico e collega, come Riccardo Tisci, Jordan Barrett e persino con Francesco Monte, quest'ultimo immortalato in un post che risale a quasi un anno fa. Sembra tra l'altro che la sua passione nascosta sia il tango, come ha rivelato in un'intervista al settimanale Grazia e visibile in un video che ha subito postato su Instagram per mostrarlo ai fan. Clicca qui per vedere il video di Akash Kumar.

© Riproduzione Riservata.