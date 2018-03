Alessandra Celetano contro Maria De Filippi ad Amici/ "Sei maestra di danza?": la replica della conduttrice

Alessandra Celentano contro Maria De Filippi ad Amici: nel corso dell'interrogazione degli allievi, l'insegnante attacca la conduttrice che replica ironicamente.

10 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Alessandra Celentano

Alessandra Celentano contro Maria De Filippi nel corso del pomeridiano di Amici di oggi, sabato 10 marzo. L’insegnante di danza continua a portare avanti la sua ideologia di danza. In vista del serale, non ha intenzione di concedere sconti a nessuno e, prima della classica sfida a squadre, la maestra ha interrogato due allievi. La prima a presentarsi davanti alla cattedra della Celentano è stata Valentina che si è offerta volontaria. La ballerina, dopo aver rifiutato l’interrogazione nella scorsa puntata dando vita ad una dura reazione della Celentano, in settimana, ha avuto modo di confrontarsi con l’insegnante ed oggi si è offerta per essere interrogata. Sotto gli occhi di Maria De Filippi, Valentina ha risposto a domande su Madonna, Beyoncè e Kylie Minogue dimostrando di aver studiato nel corso della settimana e portando a casa un 6 e mezzo. Maria De Filippi, così, sfida la Celentano ad interrogare anche gli altri allievi e la maestra non se lo fa ripetere due volte dando poi vita ad un siparietto insolito proprio con la conduttrice.

ALESSANDRA CELENTANO CONTRO MARIA DE FILIPPI

Tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi c’è stato uno scontro in diretta. La maestra di danza è stata criticata dalla conduttrice perché "imparziale" durante le interrogazioni. Sempre schietta e senza peli sulla lingua, la Celentano ha replicato immediatamente: "Maria, stai conducendo tu l'interrogazione. Mi sto offendendo: sei maestra di danza?". “Ancora no", è stata la risposta della De Filippi. Dopo Valentina, Alessandra Celentano ha poi interrogato Brygan e Sephora. Il ballerino ha ottenuto “0” non avendo saputo rispondere alla domanda su chi ha composto le musiche del balletto Il lago dei cigni. Sephora, invece, risponde correttamente regalando una nuova gioia all’insegnante che l’ha voluta personalmente nella scuola.

