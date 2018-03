BASIC INSTINCT/ Su Iris il film con Sharon Stone e Michael Douglas (oggi, 10 marzo 2018)

Basic Instinct, il film in onda su Iris oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Sharon Stone e Michael Douglas, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio.

10 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST SHARON STONE

Il film Basic instint va in onda su Iris oggi, sabato 10 marzo 2018, alle ore 21,10. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Paul Verhoeven, regista di grandi classici come Starship Troopers - Fanteria dello spazio, la pellicola è diventata ben presto un vero e proprio film cult del genere thriller è ha contribuito a lanciare una grande interprete internazionale del calibro di Sharon Stone, che veste nel film veste i panni della protagonista femminile Catherine Tramell. Il film fu un vero e proprio successo internazionale, sia in termini di critica che di pubblico con un incasso stellare che ha superato i 350 milioni di dollari. Nel cast, accanto a Sharon Stone figurano altri grandi nomi del panorama cinematografico hollywoodiano, come Michael Douglas, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt e Leilani Sarelle. Le musiche sono poi state curate da Jerry Goldsmith, musicista statunitense famoso per aver composto le colonne sonore di capolavori cinematografici come La ballata di Cable Hogue, La parola di un fuorilegge... è legge!, Ultimi bagliori di un crepuscolo e Spiriti nelle tenebre. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BASIC INSTINCT, LA TRAMA DEL FILM

Una leggenda del rock americano viene rinvenuto morto nel letto di un hotel, ucciso con un singolare oggetto appuntito. Ad indagare sull'omicidio è Nick Curran che fin da subito pone i suoi primi sospetti su una delle scrittrici più famose del momento, Catherine Tramell che in uno dei suoi romanzi descrive un omicidio molto simile a quello che ha coinvolto il rocker Boz. E così Nick inizia ad indagare sulla donna, scoprendo che la sua adolescenza è stata sofferta e travagliata. Col passare del tempo i due si innamorano, intessendo una relazione torbida e passionale. Intanto l'agente scopre che Chaterine frequenta una lunga schiera di killer professionisti e poco dopo la compagna della scrittrice viene ritrovata morta, vittima di un disastroso incidente stradale. Nel frattempo Chaterine sta lavorando ad una nuova storia su cui costruire il suo romanzo, che vede protagonista un agente di polizia che nel finale verrà ucciso da una donna e che assomiglia in tutto e per tutto a Nick.

