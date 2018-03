Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta prima puntata: Milly Carlucci e Paolo Belli pronti a stupire

Ballando con le stelle 2018 debutta oggi, sabato 10 marzo su Raiuno: cast stellare per Milly Carlucci e Paolo Belli che tornano al timone del programma dance della tv italiana.

10 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Ballando con le stelle torna in onda sabato 10 marzo, alle 20.35 su Raiuno, con la tredicesima edizione. Al timone dello show dance più famoso della televisione italiana ci saranno, ancora una volta, Milly Carlucci e Paolo Belli. A scendere in pista, invece, saranno tredici vip con le loro storie, le loro avventure con cui emozioneranno il pubblico. Nel corso delle varie edizioni, sulla pista di Ballando con le stelle hanno danzato tantissimi personaggi; famosi calciatori come Christian Panucci, Stefano Bettarini, Bobo Vieri e Marco Del Vecchio; campioni olimpici come Fiona May e Massimiliano Rosolino; grandi artisti come Giorgio Albertazzi, Rita Pavone e Fausto Leali e persone che hanno raccontato il loro riscatto come Giusy Versace Oney Tapia e Nicole Orlando. Chi scenderà, invece, in pista in questa tredicesima edizione?

BALLANDO CON LE STELLE 2018, I CONCORRENTI

Il cast di Ballando con le stelle 2018 è davvero stellare. A scendere in pista saranno attori, modelli, ex miss e grandi artisti. Sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico danzeranno Don Diamont e Hanna Karttunnen; Akash e Veera Kinnunen; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi e Samuel Peron; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca e Marcello Nuzio; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Cristina e Luca Favilla. Al termine di ogni puntata, una coppia sarà eliminata. Nel corso delle settimane successive, poi, tutte le coppie eliminate avranno la possibilità di rientrare in gioco attraverso il ripescaggio.

IL SISTEMA DI VOTO

Ogni sabato sera, le coppie in gara dovranno superare una serie di prove e cimentarsi in diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a testare il livello di preparazione dei concorrenti. A giudicare le esibizioni sarà la temutissima giuria di Ballando con le stelle che, in questa tredicesima edizione, sarà formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. A bordo pista, poi, ci saranno Sandro Mayer e Roberta Bruzzone per commentare, senza assegnare voti, le prove delle coppie in gara. Anche il pubblico avrà la possibilità di sostenere la propria coppia preferita attraverso il televoto chiamando il numero 894.001 da telefono fisso - al costo di euro 0,51 IVA inclusa - oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile - al costo di euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati.

IL BALLERINO PER UNA NOTTE

Come nelle precedenti edizioni, anche a Ballando con le stelle 2018 ci sarà il ballerino per una notte. Ogni settimana, un personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport sarà il protagonista di un vero tour de force imparando una coreografia in poche ore ed esibendosi poi in diretta. A giudicarlo sarà poi la giuria: il punteggio ottenuto dal ballerino per una notte sarà assegnato ad una delle coppie in gara che avrà così la possibilità di migliorare la propria classifica. Tutte le performance musicali, infine, verranno eseguite dal vivo da Paolo Belli e dalla sua Big Band. La scenografia curata da Claudia Sammicheli mentre gli abiti dei concorrenti e dei ballerini professionisti sono creati dalla costumista Federica Boldrini.

© Riproduzione Riservata.