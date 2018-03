Barbara D'Urso lascia Domenica Live?/ No, Myrta Merlino non prenderà il suo posto

Barbara D'Urso come Massimo Giletti? Dopo i rumors dei giorni scorsi arriva il chiarimento del giornalista Giuseppe Candela di Dagospia sull'avvicendamento con Myrta Merlino.

10 marzo 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso

Mediaset pronta a sostituire Barbara D'Urso? E come potrebbe? La regina del pomeriggio di Canale 5 continua a mietere successi e a migliorare con gli anni. Il suo Mattino 5 era da record, almeno fino al suo abbandono, e così è stato nel corso di questi anni per Pomeriggio 5 e Domenica Live, e allora perché dovrebbe cedere il suo posto ad un'altra conduttrice, ad una giornalista? Questo si sono i fan di Barbara D'Urso in questi giorni dopo la pubblicazione del tweet di Giuseppe Candela che parlava proprio di un possibile avvicendamento della D'Urso e di Myrta Merlino alla conduzione di Domenica Live. Se una volta il grido di "squadra che vince non si cambia" era davvero qualcosa di cui tenere conto in tv ma, dopo quello che è successo a Massimo Giletti e alla sua Arena su Rai1. Il conduttore ha dovuto lasciare il programma e il pomeriggio di Rai1 che, finendo nelle mani della Parodi ha segnato il suo anno peggiore, e adesso? Potrebbe succedere lo stesso sulla sponda opposta?

IL CHIARIMENTO DI GIUSEPPE CANDELA

Gran parte del pubblico e degli addetti ai lavori è certo di no ma è bastato un tweet un po' ambiguo per far gridare allo "scandalo" e al cambiamento soprattutto da parte di tutti coloro che non mandano giù la conduzione e la linea editoriale messe in campo dalla D'Urso. Proprio oggi lo stesso Giuseppe Candela, giornalista e firma di Dagospia, ha chiarito la sua posizione, rettificando, in qualche modo, che quello che è stato dedotto dal suo messaggio è errato. Lo stesso su Instagram scrive: "Dopo questo mio tweet su Myrta Merlino dieci siti hanno fatto pezzi con titoli ad effetto: "Barbara D'Urso fuori da Domenica Live: ecco chi prenderà il suo posto" e cose simili. Ovviamente mi riferivo ai contatti avvenuti in passato, pensavo fosse chiaro". Il fatto è che, almeno per quanto noto, Barbara D'Urso non è pronta a lasciare i suoi programmi e Mediaset non ha intenzione di rinunciare alla conduttrice. Capitolo chiuso allora?

© Riproduzione Riservata.