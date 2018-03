Beautiful, anticipazioni 10 marzo / Caroline contatta Thomas: sta per tornare a Los Angeles?

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 marzo: Caroline contatta Thomas alla Spectra Fashion per parlargli di qualcosa di urgente in merito al piccolo Douglas.

10 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful non conosce pausa e torna anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, appena prima della tradizionale puntata pre-festiva di Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dalla disperata ricerca di Quinn: dopo essere stata cacciata di casa da Eric, furioso con lei dopo avere scoperto la verità sul flirt con Ridge, la donna deciderà di non darsi per vinta e di provare a convincere il marito a concederle una seconda possibilità. Per questo si ripresenterà a villa Forrester, nella speranza di trovare un uomo meno arrabbiato di colui che aveva lasciato solo poche ore prima ma il risultato sarà molto diverso da quanto previsto: a villa Forrester non ci sarà nessuno ed Eric sembrerà scomparso nel nulla, senza dare nessuna spiegazione riguardo le motivazioni di tale assenza. È stato dunque lui ad andarsene? E se sì, dietro questa scelta c'è ancora lo zampino di Sheila Carter?

BEAUTIFUL: CAROLINE CONTATTA THOMAS

Nell'episodio odierno di Beautiful, Ridge non potrà essere al fianco di Quinn nella speranza di ottenere il perdono di Eric. Lo stilista è infatti corso in ospedale dopo essere venuto a conoscenza dell'incidente di cui è rimasto vittima R.J. mentre si trovava in compagna di Coco. Fortunatamente le condizioni di salute del ragazzo daranno ampi segni di miglioramento e tutta la sua famiglia si troverà al suo fianco, insieme proprio alla stessa giovane Spectra. Ma se in un primo momento quest'ultima e R.J. non sembreranno intenzionati a raccontare come si sono svolti davvero i fatti, in seguito la verità non potrà più essere celata: Coco si trovava alla guida dell'auto e stava inviando un messaggio quando ha perso il controllo del mezzo. Alla Spectra Fashions arriverà una chiamata inaspettata: Caroline, che da tempo è tornata a New York, contatterà Thomas per parlare di qualcosa riguardante il figlio Douglas. Di cosa si tratterà? La Spencer farà presto il suo ritorno a Los Angeles?

© Riproduzione Riservata.