Belen Rodriguez e Andrea Iannone, c'è posta per te!/ Chi gli avrà inviato una lettera?

Ospiti questa sera a C'è posta per te, Belen Rodriguez e Andrea Iannone riceveranno una lettera da parte di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i quali...

10 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Belen Rodriguez e Andrea Iannone a C'è Posta per te

In vista della nuova stagione di Ballando con le stelle, Maria De Filippi sfodera l'artiglieria pesante portando a "C'è posta per te" due dei protagonisti più chiacchierati della stagione: Andrea Iannone e Belen Rodriguez. I due volti noti del gossip, infatti, riceveranno un messaggio da parte di Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, che hanno una comunicazione molto importante da dare ai due beniamini. Ma quale sarà il messaggio dei due conduttori storici di Striscia la Notizia? ciò che possiamo anticipare con certezza è che Belen Rodriguez e Andrea Iannone, travolti dall'energia dei due comici, sceglieranno di aprire la busta e, poco prima di lasciare lo studio, si lasceranno immortalare, con i due mattatori dello sketch, in vari selfie di gruppo, ai quali parteciperanno anche alcuni postini della storica trasmissione. Ne vedremo delle belle? Se non volete perdervi nulla di questo siparietto, a questo link è possibile visualizzare il video promo trasmesso da Mediaset nelle ultime ore.

LA RISPOSTA DI ENZO IACCHETTI ALLA "FARFALLINA DI BELEN", VIDEO

Saranno Andrea Iannone e Belen Rodriguez i grandi protagonisti della puntata di questa sera di C'è Posta per te: i due protagonisti, infatti, raggiungeranno il salotto di Canale 5 su invito di Maria De Filippi per dare il via a una delle pagine più divertenti dell'ultima edizione del people show. Giunti nello studio, infatti, i due fidanzati si ritroveranno a fare i conti con uno dei siparietti più insoliti di questa stagione, che vedrà, come mandanti della busta, due volti amatissimi di Canale 5: Ezio Greggio ed Enzino Iaccheitti. I due storici conduttori di Striscia la notizia, infatti, hanno qualcosa di molto importante da dire alla coppia e per farlo si caleranno nei loro panni. È così che Ezio Greggio indosserà la tuta da pilota ed Enzo Iacchetti il vestito che Belen ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo 2011, mostrando inoltre, attraverso uno spacco inguinale, un tatuaggio che nulla ha da invidiare a quello di Belen. A questo link è possibile visualizzare un breve video di anticipazioni.

