Bibi Ballandi/ Chi è? La dedica di Milly Carlucci e l'omaggio dei giudici (Ballando con le stelle 2018)

Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le stelle 2018, ha intenzione di dedicare questa edizione all'amico Bibi Ballandi, scomparso lo scorso 15 febbraio

Milly Carlucci

Milly Carlucci era legatissimo al produttore televisivo Bibi Ballandi, scomparso, lo scorso 15 febbraio 2018, dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto incolmabile tra gli addetti ai lavori. La popolare conduttrice, per omaggiare uno dei suoi pigmalioni, come raccontato al settimanale Spy, ha deciso di dedicare la tredicesima stagione del talent di ballo di Rai1, in partenza sabato 10 marzo 2018, all'amico che non c'è più: "Questa edizione di “Ballando con le stelle” sarà straordinaria e la voglio dedicare al mio amico appena scomparso Bibi Ballandi al quale sarà intitolato il Teatro delle Vittorie, il tempio del varietà". Un pizzico di commozione pervade la mente dell'amatissima presentatrice: "Bibi Ballandi non era semplicemente il mio produttore, era un amico, un uomo che sapeva sempre vedere oltre. Il suo essere precursore nel mondo dello spettacolo lo ha reso unico, ecco perché stiamo lavorando tutti affinché sia alla sua altezza. Un'edizione straordinaria. Spero sia fiero di noi".

L'ANNUNCIO DELLA MORTE IN DIRETTA

Milly Carlucci, ospite di UnoMattina per presentare i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle, ha appreso, in diretta, la notizia della morte di Bibi Ballandi. La conduttrice, visibilmente sconvolta, ha deciso di lasciare immediatamente il programma: "Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo" ha sentenziato la padrona di casa del contenitore mattutino di Rai1, Benedetta Rinaldi. La Carlucci si è accasciata sullo sgabello su cui era seduta assai scioccata dalla notizia, e ha risposto con un filo di voce: "Non avrei mai voluto ricevere così la notizia". Dopo qualche ora, la presentatrice su Twitter ha rotto il silenzio chiedendo ad amici, familiari, e soprattutto stampa, tanto rispetto di fronte ad una morte che ha lasciato attoniti tutti i massimi rappresentanti del mondo dello spettacolo: "Era il mio produttore ma era soprattutto un amico che ho visto lottare con coraggio. Ora sono confusa e ho bisogno di un po' di silenzio".

IL RICORDO DEI GIUDICI DI BALLANDO CON LE STELLE

Oltre a Milly Carlucci, anche i giudici di Ballando hanno commentato, sui social, la morte di Bibi Ballando e le modalità con cui la notizia è stata data alla padrona di casa dello show del sabato sera di Rai1. "Una pagina di tv imbarazzante" la definisce Fabio Canino, giurato del programma fin dagli esoerdi. "Credo che neanche D'Urso arrivi a comunicare la morte di una persona davanti a un'amica in diretta, come invece è stato fatto a #Unomattina con #MillyCarlucci" tuona qualche utente della rete. "Complimenti ai conduttori di #unomattina per la "delicatezza". Vergognatevi" aggiunge qualcun altro piuttosto irritato per il trattamento subito da Milly. Anche la presidentessa Carolyn Smith ha ricorda il noto produttore ("Oggi è mancato un grande uomo. Bibi Ballandi lascerà un vuoto nel mondo dello spettacolo. Rip") ma poi critica la tv di Stato per l'annuncio in diretta della morte a Milly Carlucci: "Trovo molto crudele che @milly_carlucci abbia appreso la notizia in diretta tv della morte di un amico come #BibiBallandi! @Unomattina poteva aspettare 30 secondi e darle la notizie nel backstage". Ed, infine, il commento di Selvaggia Lucarelli che mette la parola fine a giorni di accesi scontri sul web: "Ho conosciuto Bibi Ballandi grazie a Ballando con le stelle. Era un signore, e gli sarò sempre grata".

