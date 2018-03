Biondo/ Amici 17, il rapper pronto per il grande salto verso il serale?

Biondo, Amici 17: la settimana vissuta dal giovane cantante romano prima dello speciale del sabato del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda oggi.

10 marzo 2018 Fabio Morasca

Biondo non ancora ammesso al serale (Web)

Biondo è uno degli allievi della diciassettesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che tornerà in onda oggi pomeriggio, sabato 10 marzo 2018, con lo speciale del sabato in onda su Canale 5. Il giovane cantante romano, dopo la vittoria ottenuta dalla squadra del Fuoco durante lo speciale di sabato scorso, si è presentato davanti alla commissione insieme a Lauren, Irama, Daniele ed Emma per sostenere il primo esame per l'ammissione all'imminente fase serale del programma. Non essendo al primo posto della lista di nessun professore, almeno per ora, Biondo non ha ottenuto la maglia verde del serale. Durante la striscia pomeridiana del talent show, andata in onda su Real Time da lunedì a venerdì, Biondo è stato parte attiva anche nella scelta di una degli sfidanti con i quali si è confrontato Irama nella sua triplice sfida. Uno degli sfidanti di Irama, infatti, è stato scelto dagli allievi ed, essendoci stato un pari merito tra due candidati, Biondo, insieme al voto di Carmen, ha scelto Anna Maria.

FLIRT TRA BIONDO ED EMMA MUSCAT?

In attesa di ottenere il pass per l'agognato serale, Biondo si trova anche in mezzo al gossip a causa di un presunto flirt con la cantante Emma Muscat. Le indiscrezioni sono state pubblicate sul sito Fanpage. I due cantanti fanno parte della stessa squadra, quella del Fuoco, e tra i due sarebbe scattato addirittura un bacio, ovviamente non confermato da nessuno dei due diretti interessati. Biondo ha avuto un ruolo importante per quanto riguarda l'ambientamento di Emma Muscat ad Amici. La cantante, infatti, essendo di origini maltesi, non ha un'ottima padronanza della lingua italiana. L'avvicinamento tra Biondo ed Emma è nato anche dal fatto che il cantante romano ha provato ad insegnare qualche parola di italiano in più alla cantante. Questi momenti vissuti insieme avrebbero alimentato il loro feeling. Parlando sempre di "sentimenti", Biondo si è fatto notare anche per una cotta nei riguardi di una dei tutor di quest'edizione di Amici, Annalisa. Biondo, durante uno speciale del sabato, ha confermato di averla televotata durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo.

