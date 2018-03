C'è posta per te/ Le storie e ospiti 10 marzo: Belen e Andrea Iannone da Maria De Filippi protagonisti

C'è posta per te, anticipazioni e ospiti 10 marzo: da Maria De Filippi arrivano Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio per una sorpresa divertentissima.

10 marzo 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te

Ottavo appuntamento con C’è posta per te, lo show del sabato sera di canale 5 che continua ad incollare più di sei milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e che torna in onda oggi, 10 marzo. Giunto alla ventunesima edizione, il programma di Maria De Filippi appassiona ancora gli italiani che, ogni settimana, preferiscono trascorrere la serata sul divano di casa per emozionarsi e divertirsi di fronte alle storie delle persone comuni che, attraverso la redazione di C’è posta per te cercano di recuperare un rapporto ormai finito, di ritrovare un affetto perduto o per fare una sorpresa ad una persona cara. Il risultato è uno show che non stanca mai e che ogni settimana regala tante sorprese al pubblico e nuovi successi a Maria De Filippi. Nel corso della stagione, sono stati tanti gli ospiti che hanno accettato l’invito di Queen Mary. Dopo Giorgia, Francesco Totti, Ilary Blasi, Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Clive Owen, Luca Argentero e Gonzalo Higuain, chi saranno gli ospiti della nuova puntata?

GLI OSPITI DEL 10 MARZO

Per l’ottava puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ha deciso di calare il poker. Messe da parte le emozionanti storie che hanno come protagonisti anche i vip del piccolo schermo e non solo, gli ospiti di questa sera saranno Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia, al centro del gossip per la presunta gravidanza della showgirl argentina, riceveranno la posta da una coppia d’eccezione ovvero Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Belen e Iannone dovranno decidere se aprire la busa e rischiare di trovarsi di fronte anche personaggi inediti o non aprire la busta. Cosa faranno Belen e Iannone? La coppia, naturalmente, aprirà la busa e si ritroverà di fronte Greggio e Iacchetti che si presenteranno in studio indossando i panni della showgirl e del pilota. Il momento, divertentissimo, sarà assolutamente imperdibile.

LA SFIDA CON BALLANDO CON LE STELLE

Anche quest’anno, si rinnova la sfida tra C’è posta per te e Ballando con le stelle 2018. Finora, lo show di Maria De Filippi ha sempre vinto la gara degli ascolti e punta a portare a casa il successo anche con l’ottavo appuntamento nonostante la concorrenza del programma di Milly Carlucci. Una sfida che andrà avanti fino alla fine di marzo. Mediaset, infatti, considerato il successo ottenuto, ha deciso di prolungare la durata di C’è posta per te aggiungendo altre due puntate. Lo show andrà in onda fino al 31 marzo per poi lasciare direttamente il testimone al serale di Amici che partirà il 7 aprile. C’è posta per te, dunque, batterà anche Ballando con le stelle 2018 che debutta ufficialmente questa sera?

