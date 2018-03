CARLO CRACCO/ La pizza arriva nel suo ristorante di Milano: il prezzo lievita come gli ingredienti!

Il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele

Carlo Cracco ha aperto solo da qualche settimana il suo nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II Milano: una scommessa particolarmente azzardata se pensiamo ai costi che ha dovuto affrontare senza, come da lui stesso precisato in varie interviste, l'intervento di soci. Eppure fin dai primi giorni successivi alla grande inaugurazione le polemiche non sono mancate: il motivo? I costi più che esosi dei vari snack e piatti che i clienti si trovano ad affrontare! Facciamo solo alcuni esempi: coloro che chiedono una semplice bottiglia d'acqua si trovano a pagare dai 4 ai 7 euro e ancor peggio va agli appassionati di birra, che potrebbero arrivare persino a trovarsi nello scontrino un prezzo che va dai 9 ai 16 euro. E negli ultimi giorni, non è certo passata inosservata la nuova proposta del menu del ristorante dell'ex giudice di Masterchef Italia. È arrivata infatti anche la pizza margherita, proposta in una versione rivisitata e le polemiche sono subito esplose sul web, scopriamo perché...

CARLO CRACCO PRESENTA LA PIZZA MARGHERITA NEL SUO RISTORANTE DI MILANO

Siete amanti della pizza margherita e volete assaggiare la versione originale dello chef Carlo Cracco? Il suo ristorante in centro a Milano potrebbe fare al caso vostro, ma attenzione al portafoglio! Se in una normale pizzeria in tutta Italia, il prodotto già patrimonio dell'Unesco difficilmente supera i 5 euro, dallo chef stellato dovrete pagarne ben 16 euro (coperto e servizio inclusi). La ragione è presto spiegata: non solo potrete mangiarla in uno dei ristoranti più famosi del capoluogo, ma gli ingredienti saranno ben diversi dal solito. L'impasto contiene infatti diversi cereali, che la rendono ben più croccante dell'originale. La salsa di pomodoro non è la classica passata ma ricorda il ragù per la sua densità, alla quale vengono aggiunti anche dei pomodorini confit. Una libera interpretazione dello chef Cracco, che certo non è andata giù ai classici fruitori di pizza, che sul web hanno dato vita ad una lunga serie di polemiche. Non è solo il prezzo ad essere oggetto di critica, quanto piuttosto il fatto che la pizza sia così tanto diversa dall'originale da essere definita da molti un 'vero scempio' per uno dei prodotti più famosi al mondo della cucina italiana.

