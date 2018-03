CROZZA-BERLUSCONI / "Io regista del Centrodestra? Non conosco questo film"

Maurizio Crozza ha imitato Silvio Berlusconi, alle prese con i suoi soliti problemi di memoria che lo hanno portato a dimenticare il Centrodestra: "Non conosco questo film!"

10 marzo 2018 Redazione

Maurizio Crozza

Maurizio Crozza è tornato ieri in prima serata sul Nuove con il suo programma 'Fratelli Crozza', con le sue tradizionali ed esilaranti emitazioni. Insieme al videomessaggio ricevuto da Sting, che lo ha ringraziato perché gli permette di gudagnare 'tonnellate di soldi, a meno di una settimana dalle elezioni politiche del 4 marzo, non poteva mancare la classica imitazione di Silvio Berlusconi. Come sempre alle prese con dei piccoli problemi di memoria, il politico ha dimostrato di essere abbastanza confuso e di non ricordare i particolari del suo ruolo di regista. Al grido di 'Ciak, si gira!' il Cavaliere ha ringraziato tutti i suoi elettori per l'Oscar ricevuto in quanto regista del film 'La forma della racchia' e ha ribadito ancora una volta che le donne non le ha mai pagate mentre forse non si può dire la stessa cosa per qualche senatore. Il comico infatti ha voluto precisare: "Se si gira le dò un regalino in più e preciso che io una donna non l'ho mai pagata, mentre sui senatori non so, io non rispondo. Io sono il regista, ringrazio tutti per l'Oscar per il mio 'La forma della racchia', non ricordo bene il titolo, ce l'ho sulla punta della lingua... Ma le dò un altro regalino a prescindere..."

Crozza vs Silvio Berlusconi: io regista del centrodestra?

Il divertente siparietto di Maurizio Crozza in veste di Silvio Berlusconi prosegue con i suoi problemi di memoria e l'errore commesso in merito al suolo ruolo di regista. Si tratta davvero di un film? Inciampandosi più di qualche volta nelle parole da lui utilizzate, prosegue infatti il Cavalieree afferma: "Io regista del Centrodestra? Non conosco questo film! Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia, insieme abbiamo contribuito alla vittoria del Centrodestra come miglior film e miglior musical per il film La La La. Ma non ci siamo già visti prima? Di faccia non la riconosco..." E conclude il suo intervento: "Mi è venuto in mente il titolo el film Eja Eja La La Land... il centro è risultato la prima formazione politica... ma basta con il passato... pensiamo al futuro".

