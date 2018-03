Cindy Ambuehl/ Chi è? La moglie di Don Diamont è un volto noto tra i fan di Beautiful

Cindy Ambuehl è la moglie di Don Diamont, l'attore americano che questa sera si esibirà a Ballando con le stelle 2018. Ecco chi è e dove l'hanno vista i fan di Beautiful.

10 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Don Diamont e Cindy Ambuehl

Don Diamont, l'attore che presta il volto a Bill Spencer nella soap Beautiful, esordirà questa sera nella prima puntata di Ballando con le stelle. Non è la prima volta che il programma di Milly Carlucci chiama in causa i protagonisti della soap più seguita al mondo: già in passato, infatti, si erano cimentati nella stessa trasmissione anche Ronn Mosss (l'ex Ridge Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan). Don Diamont, classe 1962, è felicemente sposato con Cindy Ambuehl dal 2012. La coppia sta insieme da 16 anni e ha due gemelli, Anton e Davis, nati nel 2003 (l'attore è padre di altri quattro figli, nati da precedenti relazioni ai quali va aggiunto il figlio di sua sorella, morta prematuramente qualche anno fa). Cindy Ambuehl è apparsa in passato in qualità di attrice in diverse serie televisive tra le quali Seinfeld e Jag, dove ha rivestito anche il ruolo di produttrice. Ma negli ultimi anni ha abbandonato quasi completamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi all'altra sua grande passione, la moda e l'architettura.

Cindy Ambuehl: ecco chi è la moglie di Don Diamont

Cindy Ambuehl è una delle pù famose agenti immobiliari di Hollywood. La sua clientela è rigorosamente vip, tanto che in varie circostante è finita in patinate riviste d'oltreoceano legate alle residenze extra lusso, aggiudicandosi anche ambiti premi nel settori. Ma la sua passione per la recitazione non è venuta meno completamente: la moglie di Don Diamont è stata infatti chiamata in causa negli episodi di Beautiful che noi in Italia abbiamo visto lo scorso autunno per interpretare Amy, l'agente immobiliare (e quale miglior ruolo poteva esserle assegnato) che si è occupato dell'acquisto della nuova villa hollywoodiana di Katie, dopo il divorzio proprio da Bill Spencer (il personaggio interpretato da Don). Un ruolo che rappresenta un cameo nella sua carriera, che ogni la vede 24 ore su 24 impegnata in acquisti e ristrutturazioni di lussuose abitazioni. Clicca qui per vederne alcune dal suo profilo Instagram.

