Concorrenti Serale di Amici 17/ Chi accederà? Biondo, Carmen e Bryan i primi ad avere la maglia verde?

Tra poco il primo passaggio davanti alla commissione da parte dei ragazzi di Amici 17 sarà completo e questa prima tornata si chiuderà con un niente di fatto. Ogni professore ha parlato di un proprio preferito, di una lista e di un primo posto, e questo significa che, per tergiversare, non sono ancora chiamati a fare le cose sul serio. Tutti hanno sicuramente un proprio preferito ma sul podio non ce n'è solo uno e quindi avrebbero già potuto consegnare le prime maglie verdi senza andare oltre. Così non è stato e i ragazzi hanno ricevuto i primi no, e oggi? Amici 17 torna per una nuova diretta proprio oggi pomeriggio e sarà dopo la sfida a squadre che si tornerà a parlare di serale. Maria de Filippi ha confermato che l'ultima fase andrà in onda dal 7 aprile e si protrarrà, molto probabilmente, fino al 2 giugno prossimo, ma, intanto, quello che manca è scoprire quali saranno i concorrenti che vi prenderanno parte.

Tra i favoriti ci sono sicuramente Biondo, Carmen e Bryan. Einar rimane il preferito del pubblico e anche quello molto vicino all'unanimità se non fosse per il suo problema di timidezza che tende un po' a bloccarlo durante le esibizioni in pubblico. Carlo di Francesco e Rudy Zerbi lo hanno coinvolto e sconvolto qualche volta ma dopo l'ennesima sfida vinta oggi potrebbe finalmente ottenere la felpa, sarà davvero così? Insieme a lui potrebbero riproporsi davanti alla commissione anche Biondo, Carmen e Bryan. In particolare, quest'ultimo, ha davvero "rischiato" di ottenere il sì dell'intera commissione di ballo e, mettendosi ancora in gioco in coreografie lontane dal suo stile classico, potrebbe davvero essere il primo ballerino ufficialmente al serale.

