Cristina Chiabotto/ I retroscena segreti della fine dell'amore con Fabio Fulco (Verissimo)

Cristina Chiabotto, ospite a Verissimo sabato 10 marzo 2018, parla, per la prima volta, in tv, della fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata oltre 12 anni

10 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Cristina Chiabotto, ospite di Verissimo, di sabato 10 marzo, parla, per la prima volta in tv, di come abbia rivoluzionato la sua vita, dopo la fine della sua lunga relazione con l’attore Fabio Fulco. Raramente, infatti, l'ex Miss Italia ha rilasciato interivste sulla sua vita privata dopo la rottura con lo storico fidanzato. Ad Oggi, per esempio, ha cercato di chiarire, una volta per tutte, i motivi di questo scelta, apparsa, drastica, per certi versi: "Sono stata bombardata di messaggi: “Guarda che avere una famiglia è una cosa bellissima”, era il succo. Mi ha scritto persino la mia professoressa di fisica del liceo: “Ti voglio bene, ma capisco le ragioni di Fabio”. Insomma, è passata l’idea che io abbia mandato tutto all’aria perché sono allergica ai bimbi e al matrimonio". Dopo dodici anni, la coppia ha deciso di dirsi definitivamente addio: " Abbiamo vissuto da “nomadi”, inseguendoci, godendo di una felicità selvaggia quando riuscivamo a incontrarci. È una “formula” che ha aiutato la passione, ma ci ha fatto trascurare certi incastri dei due caratteri". Il ritorno di fiamma appare assai impensabile: " Mia sorella Serena mi ha detto: “Sister, per la prima volta navighi nell’ignoto”. Ha ragione. Io ho sempre organizzato tutto, come un giocoliere ho tenuto in equilibrio la famiglia a Torino, Fabio a Roma, il lavoro e le amicizie sparsi per l’Italia. Il mio mondo legato con uno spago, per il quieto vivere di tutti. Ora ho tagliato quello spago".

L'ADDIO A FABIO FULCO

Cristina Chiabotto, su Canale 5 dal prossimo 18 marzo, alle 10, con Davide Scabin, alla guida de "I Menù di Giallo Zafferano" ha dovuto riorganizzare, per intero, la propria vita, dopo la rottura definitiva con Fabio Fulco. Dopo dodici anni d'amore, è quasi impossibile rimettersi nuovamente in gioco sotto ogni aspetto: "Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Ma sarei ipocrita se ora le urlassi il mio dolore. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me. Un viaggio che mi piace" dichiarava, appena due mesi fa, al magazine diretto da Umberto Brindani. La showgirl torinese, però, sembra non aver ancora superato il distacco da uno degli uomini più importanti della sua vita, il cui ricordo resterà in maniera indelebile anche negli anni a venire: "Ci penso di continuo, a Fabio (si inceppa, cerca di trattenere le lacrime, poi piange a dirotto, ndr). Penso soprattutto a come sta. E, chiaro, mi chiedo pure se veda qualcuno. Allo stesso tempo sono felice di aver trovato il coraggio di affrontare il problema, anziché rimandarlo".

L'ODIO PER I DISTACCHI

Cristina Chiabotto, però, non imputa nessuna colpa a Fabio Fulco per la fine della loro decennale relazione e spera, un giorno, non troppo lontano, che il loro momentaneo distacco si possa tramutare in un qualcosa che ha tutta l'aria di un'amicizia: "Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: “Se capirò che sei tu, ti correrò incontro”. Ho passato un’estate da incubo, e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui (torna a commuoversi, ndr)". L'ex Miss Italia, al momento, però, non ha incontrato nessun altro uomo che l'abbia fatto perdere letteralmente la testa, nella speranza di ripartire da se stessa per ricominciare ad amarsi e sorridere di nuovo alla vita: "Io soffro i distacchi. Mi sono sentita idealizzata, da Fabio e da chi credeva in noi: c’era troppa pressione. Vorrei che capiste che siamo due belle anime. Che una favola resta una favola anche se non c’è il lieto fine"

