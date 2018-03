Cristina Ich e Luca Favilla/ Video, il loro primo incontro fra dubbi ed emozioni (Ballando con le Stelle 2018)

Cristina Ich e Luca Favilla sono una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2018. Emozionati e titubanti, hanno trovato subito una forte sintonia.

Cristina Ich e Luca Favilla sono pronti a sfidarsi a Ballando con le Stelle 2018. La modella moldava di 31 anni e l'ex ballerino di Amici si uniranno in pista per affrontare le diverse sfide proposte dal talent show di Rai 1. Riusciranno nella loro impresa? Bellissima lei e con una forte voglia di vincere, sempre più appassionato della danza lui, fin dai tempi in cui ammirava il fratello muovere i primi passi in questo mondo affascinante. Nel video di presentazione per la loro nuova avventura, Cristina Ich e Luca Favilla hanno rivelato alcuni punti interessanti del loro passato. La modella infatti ha tentato di entrare nel mondo della Medicina su spinta della madre, che non voleva per la ragazza un futuro solo da "bellissima". Per questo l'ha convinta ad intraprendere un percorso che l'affermasse nel mondo del lavoro. Il ballerino professionista del programma invece ha capito quale fosse la sua strada fin da piccolo. Al primo incontro, la coppia sembra aver già trovato una forte sintonia. La 31enne era particolarmente emozionata per la prima lezione ed anche per questo ha fatto attendere a lungo il suo nuovo partner. Clicca qui per vedere il video di Cristina Ich e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2018.

L'EMOZIONE DEL PRIMO INCONTRO E I DUBBI DELLA MODELLA

Ballando con le Stelle 2018 metterà a dura prova Luca Favilla e Cristina Ich. Il ballerino professionista ha già intuito fin dal primo momento in cui ha visto la modella, che si trova di fronte ad una ragazza con la testa fra le nuvole, sognatrice e forse da richiamare all'ordine perché si concentri. Di certo grazie alla sua abitudine a ripercorrere passerelle ed a stare al di sotto i riflettori agevolerà Cristina sotto molti punti di vista. E sembra che abbia già una discreta abilità nel muoversi, grazie a movenze sinuose e morbide. Il più sembra già fatto? Sia per Luca che per la modella questa nuova avventura vuol dire innanzitutto mettersi in gioco. La Ich del resto ha un grande desiderio di arrivare fino alla fine e chissà che la sua determinazione non la porti a centrare il suo obbiettivo. L'unica preoccupazione della 31enne sembrava riguardare il fisico del ballerino all'inizio, ma per fortuna ha potuto constatare che Luca ha tutto a posto, magrezza e muscoli compresi. Alla fine si è lasciata andare in un significativo "che begli occhi": impossibile non notare lo sguardo del suo partner. Anche il fascino della modella di certo non è passato inosservato al ballerino.

DALLA MODA A YOUTUBE, LA CARRIERA DI CRISTINA ICH

Nata in Moldavia, Cristina Ich ha intrapreso il percorso da modella solo dieci anni fa. All'epoca si era appena trasferita a Bucarest ed è riuscita ad attirare l'attenzione di diversi brand di abbigliamento e cosmesi. Nel suo cuore tuttavia c'è sempre stato posto per la Romania, dove è cresciuta ed ha trascorso gran parte della sua vita, motivo che le ha permesso di ottenere una forte fama nel suo Paese. Il tutto grazie al suo nuovo ruolo di attrice e youtuber, professione che le permette di creare video di grande visibilità. Il padre invece è originario della Moldavia, particolare che rende la figlia un "sangue misto", come sottolineato da lei stessa nel suo intervento stampa.

Ad oggi single, la Ich ha rivelato in un'intervista a GQ Italia di aver concluso la sua ultima relazione dopo due anni di unione ed oggi è certa che l'uomo dei suoi sogni debba saperla conquistare. Deve avere una forte sicurezza e molte qualità. lasse 1986, Cristina è del segno dello Sagittario e compie gli anni il 25 novembre. Dal punto di vista professionale, la modella punta già al suo prossimo step: realizzare una sua linea di cosmetici e proseguire la carriera di attrice. Il suo sogno è infatti di recitare come professionista, un particolare visibile anche nei suoi video. La modella infatti ha deciso di non raccontare la sua vita nel dietro le quinte del mondo della moda, ma di raccontarsi grazie a brevi storie del tutto ironiche.

