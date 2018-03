DARIO BALLANTINI/ Volto televisivo di Striscia ma anche apprezzato artista contemporaneo (Verissimo)

Il camaleontico Dario Ballantini ospite a Verissimo. Volto televisivo legato al tg satirico Striscia la Notizia ma anche apprezzato artista contemporaneo. Anticipazioni.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Dario Ballantini a Verissimo

Dario Ballantini è un volto noto della televisione. In particolare è apprezzato nelle sue vesti di trasformista nella storica trasmissione satirica di Canale Cinque, Striscia la Notizia dove immancabilmente propone le sue ironiche imitazioni. Non tutti però sanno che Dario Ballantini è anche e soprattutto un apprezzato artista contemporaneo di rilievo. Nasce in una famiglia di artisti di Livorno e sin da piccolo affina la sua tecnica diventando oggi uno dei più apprezzati autori contemporanei con numerose mostre alle spalle, in Italia e all’estero. Infatti proprio per celebrare questo suo talento il mese scorso gli è stata dedicata una mostra dalla Fondazione Mazzoleni negli spazi di Alzano Lombardo e precisamente alle porte di Bergamo. La caratteristica peculiare della sua arte è sempre lo stesso volto anonimo che però assume i contorni mentali di una maschera che poi rappresenta la maschera che è costretto ad indossare quotidianamente l’uomo. Dario Ballantini è affascinato dall’impressionismo infatti arricchisce i suoi dipinti con schizzi e colpi di pennello. Anche le sue sculture rigorosamente in bronzo sono state esposte nella mostra e manifestano un rinnovato impulso creativo dove viene dato maggiore spazio all’essenzialità.

DARIO BALLANTINI CON LA SUA INTELIGENTE IRONIA SI PRENDE GIOCO DELLA POLITICA

Imitatore dei più svariati personaggi della musica, del cinema e della politica, Dario Ballantini si è aggiudicato quest’anno un premio speciale, dedicato alle Maschere Ufficiali Stevulin e Majutin nello Storico Carnevale di Santhià in Piemonte. Si tratta infatti di un prestigioso riconoscimento dell’edizione 2018 che va quindi ad uno dei più popolari e poliedrici artisti italiani. Il Direttore Artistico Paolo Bonanni nell’assegnare questo premio ad un personaggio che è al tempo stesso mille personaggi ha spiegato come : “In Dario Ballantini troviamo la massima espressione che il Premio del Carnevale Storico vuole rappresentare. La satira, l’allegoria della vita, lo sberleffo del potere, l’intelligente ironia che si prende gioco della politica e la spensierata allegria che regala la musica sono in Dario Ballantini rappresentate all’ennesima potenza”. Come infatti non rimanere affascinati dai suoi scanzonati personaggi di Striscia la Notizia come Gianni Morandi, Dario Fo, lo stilista Valentino,Vittorio Cecchi Gori, Vasco Rossi, Valentino Rossi, Ignazio La Russa, Nanni Moretti, Luca Cordero di Montezemolo, Gino Paoli, Michela Vittoria Brambilla, Vittorio Emanuele di Savoia, Franco Marini, Tony Renis, Susanna Camusso, Papa Francesco, Angela Merkel e Ignazio Marino che mostrano quotidianamente la sua bravura e professionalità assoluta.

