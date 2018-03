DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rai 4 il film con Colin Firth (oggi, 10 marzo 2018)

Devil's Knot - Fino a prova contraria, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast: Reese Witherspoon e Colin Firth, alla regia Atom Egoyan. La trama del film nel dettaglio

10 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE COLIN FIRTH

Il film Devil's Knot - Fino a prova contraria va in onda su Rai 4 oggi, sabato 10 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Atom Egoyan ed è stata interpretata nel 2013 da Reese Witherspoon, Colin Firth, Alessandro Nivola, James Hamrick, Seth Meriwether e Kristopher Higgins. La trama ruota attorno a una vicenda reale e tristemente nota che vide protagonisti tre ragazzi americani che furono costretti a scontare ben 18 anni di carcere, con l'accusa di aver ucciso tre bimbi. La triste storia è stata anche narrata in un libro che porta lo stesso titolo del film e che venne pubblicato diversi anni prima. Tra gli sceneggiatori del film troviamo anche Scott Derrickson, sceneggiatore americano principalmente noto per aver portato la successo film come The Exorcism of Emily Rose, Sinister, Liberaci dal male e La terra dell'abbondanza. Uscito nei cinema americani nell'ottobre del 2013, Devil's Knot - Fino a prova contraria è invece approdato nelle nostre sale cinematografiche nella primavera dell'anno successivo, nel 2014. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA, LA TRAMA DEL FILM

Una piccola cittadina nel cuore degli Stati Uniti viene sconvolta dalla sparizione di tre bimbi di circa 7 e 8 anni. La polizia li cerca in lungo in largo, tenendo l'intera popolazione del posto col fiato sospeso, nella speranza di ritrovarli ancora vivi. La speranza, però, lascia ben presto spazio alla disperazione. I cadaveri dei tre bambini vengono infatti ritrovati pochi giorni dopo, in condizioni raccapriccianti. I tre ragazzini sono, infatti stati uccisi, probabilmente all'interno di un rito dedicato alla figura di Satana. Gli inquirenti brancolano del buio ma la popolazione chiede a gran voce che un colpevole venga trovato. Pur nell'assenza di evidenze che li incastrino in maniera definitiva, per i terribili omicidi vengono arrestati tre ragazzi del posto, che sconteranno ben 18 anni di carcere, seppur totalmente estranei alla vicenda.

