DON DIAMONT E HANNA KARTTUNEN / Video, Bill Spencer tenta la fuga dalla moglie (Ballando con le stelle)

Il noto attore americano Don Diamont star del cast di Beautiful, gareggia in questa edizione di Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Hanna Karttunen.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Don Diamont e Hanna Karttunen a Ballando con le stelle

Tra le coppie che prendono parte a questa nuova edizione di Ballando con le stelle, la cui prima puntata viene presentata questa sera su Rai 1 da Milly Carlucci, c’è anche quella composta dall’attore americano Don Diamont e dalla ballerina professionista Hanna Karttunen, alla sua prima esperienza nel format. Don Diamont è uno dei principali protagonisti della longeva e celebre soap Beautiful nei panni di Bill Spencer continuando una storica tradizione di questo programma che già in passato aveva ospitato altre star americana della stessa soap come Katherine Kelly Land (Brooke Logan) e Ron Moss (Ridge). Come detto, la Karttunen è una new entry nella grande famiglia delle maestre di Ballando. Si tratta di una ballerina professionista nata in Filandia che ha iniziato a ballare alla tenerissima età di soli 3 anni. Con il passare degli anni ha sviluppato una profonda passione per il genere latino – americano, arrivando a diventare una vera professionista del settore sin dai venti anni. In carriera vanta numerosi premi vinti e la partecipazione a tutti i più blasonati concorsi di ballo al mondo.

DON DIAMONT, IL DIVERTENTE VIDEO SUI SOCIAL

L’attore americano Don Diamont è dunque uno dei principali protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Infatti, sul Bill Spencer della longeva soap californiana Beautiful, è acceso il focus dell’opinione pubblica per un concorrente di levatura internazionale. In attesa di vederlo all’opera, vi segnaliamo il divertente video che Don Diamont ha pubblicato sui social, nel quale c’è una gag con la moglie Cindy Ambuehl, una ex modella ed attrice diventata esperta in vendite di case di lusso (secondo il Wall Street Journal nello scorso anno si è piazzata al 40esimo posto della classifica americana per volume di vendite grazie ad un totale di ben 160 milioni di dollari). Nel video si vede Don Diamont preparare in gran segreto e di fretta le valigie per raggiungere l’Italia per quella che somiglia ad una vera fuga. La moglie si accorge di quanto sta succedendo e gli lancia addosso uno dei cartelli che utilizza nelle vendite di case, centrandolo in pieno. Clicca qui per vedere il video.

DON DIAMONT, LA CARRIERA

Don Diamond il cui vero nome all’anagrafe è Donald Feinberg, è un attor americano nato a New York il 31 dicembre del 1962. È diventato famoso in tutto il mondo soprattutto per le sue interpretazioni in celebri soap opera a stelle strisce ed in particolare vestendo i panni di Bill Spencer Jr. a Beautiful e Brad Carlton in Febbre d’amore. La sua carriera al cinema è stata caratterizzata sicuramente da meno successo avendo esordito nel 1992 nel film minore Bolle Magico e vantando come migliore ed ultima pellicola Terapia d’urto, uscita nelle sale nel 2003 per la regia di Peter Segal. In televisione invece l’esordio è avvenuto nella fiction I giorni della nostra vita, dove ha conosciuto l’attrice Gloria Loring, di 12 anni più grande di lui e con la quale ha avuto una relazione sentimentale. Inoltre ha recitato in altre serie di successo come Bay Watch tra il 1998 ed il 1999, Un detective in corsia nel 1997 e Alta Marea. Dal 2009 è uno dei personaggi di spicco di Beautiful.

