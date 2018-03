Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018 in anticipo?/ Retroscena sul possibile abbandono

10 marzo 2018 - agg. 10 marzo 2018, 16.29 Carmine Massimo Balsamo

Daniele Bossari con Mara Venier e Alessia Marcuzzi (Instagram)

Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari dà l’addio in anticipo? Clamoroso retroscena sul possibile abbandono dell’opinionista al reality show in onda su Canale 5. Questa edizione dello show prodotto da Magnolia è stata tra le più discusse e ricche di tensioni. A partire dal clamoroso Canna-gate con protagonisti Francesco Monte e Eva Henger: la showgirl ungherese ha affermato che l’ex tronista ha comprato e usato marijuana in Honduras prima dello sbarco sull’isola, nei giorni precedenti in cui tutti i concorrenti erano insieme in una abitazione. Grandi polemiche per la conduttrice Alessia Marcuzzi, alle quali si aggiungono le accuse di possibili nominations pilotate per fare andare avanti i personaggi ‘più piccanti’. Ed ecco l’ultima indiscrezioni che scuote l’Isola dei Famosi 2018 e che riguarda uno degli opinionisti di punta del reality show: parliamo di Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, DANIELE BOSSARI DA' L'ADDIO IN ANTICIPO?

Secondo quanto rivelato dal sito specializzato Tutto sul gossip, Daniele Bossari sta meditando l’addio anticipato al reality show. Bossari, che a dicembre ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, fa parte del parterre di opinionisti di Alessia Marcuzzi insieme a Mara Venier e nell’ultima puntata potrebbe essere arrivata la svolta sul suo rapporto con il reality show. Secondo quanto riporta il portale dedicato al gossip, alcuni naufraghi nell’ultima puntata si rivolgevano direttamente a Mara Venier senza rispondere a lui. “Stasera sono stato praticamente ignorato” il commento che si è lasciato sfuggire il presentatore televisivo, criticato a più riprese anche dal pubblico di casa: in particolare, gli spettatori gli contestano la mancanza di cattiveria e di verve. Ma non solo: qualche collega lo ha addirittura di essere ‘pilotato’ dagli autori del programma. Questo il commento malizioso dell’ex inviato dell’Isola dei Famosi Stefano Bettarini: “Bossari arranca: non tiene il passo. Necessita di un cambio di auricolare”.

