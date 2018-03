EMMA MARRONE/ “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più” (Verissimo)

Emma Marrone arriva nel salotto di Verissimo fresca di disco d’oro del suo ultimo album Essere qui. Un disco che l’ha costretta a guardarsi dentro e a trasformarsi.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Emma Marrone a Verissimo

Puntata di Verissimo all’insegna delle donne, quella che vede protagonista questo pomeriggio la cantante salentina Emma Marrone. Emma arriva nel salotto della Toffanin fregiata di un importante traguardo, infatti il suo ultimo album Essere qui è diventato disco d’oro. Tutti conoscono Emma Marrone per la sua grinta e determinazione, in perenne lotta con se stessa. Tuttavia la Emma che viene fuori da questo nuovo album a cui come lei stessa ha confessato ai microfoni di Silvia Toffanin ha dedicato due anni in sala di incisione, è decisamente più serena, ma soprattutto più libera e ricca di nuove certezze. Un percorso interiore fatto di due anni di assenza dalle scene musicali: “Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di ‘paranoie’, ma ora ho trovato il mio equilibrio. Al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice”.

Anche alla rivista Donna Moderna Emma Marrone in questi giorni ha spiegato come questo album sia stato per lei in un certo senso liberatorio, in quanto ha imparato a fregarsene del giudizio delle altre persone: “Questo disco mi ha costretto a guardarmi dentro, senza più nascondere la testa sotto la sabbia. Ho imparato a credere in me stessa, e a non dare retta a quello che pensano gli altri. Oggi mi sento più forte, però un po’ di fragilità è rimasta, altrimenti non potrei fare questo lavoro, dove le emozioni sono importanti. Ma l’insicurezza che avevo prima se n’è andata. Ho capito che ero circondata da persone che non mi facevano sentire all’altezza. Potevo decidere se adeguarmi a vivere così, oppure cambiare”.

EMMA MARRONE: “ORA SONO VERAMENTE PRONTA A FARMI AMARE”

Sempre ai microfoni di Donna Moderna, Emma Marrone ha avuto modo di parlare dell’unica canzone del disco che ha scritto proprio lei. Si tratta di Sorrido lo stesso, in cui emblematica è la frase ‘non sono più disposta a perdere’. E così Emma Marrone ha spiegato come in questa frase si racchiuda tutto il senso di Essere qui: “Tutto il senso dell’album Essere qui sta in questa frase. Non sono più disposta a perdere, a essere quello che non sono per piacere agli altri, a fare cose che non voglio. L’unica cosa di cui desidero occuparmi è la musica. Le persone non hanno mai capito che io la guerra non la faccio con gli altri. La guerra la faccio con me stessa. Ed è peggio. Non è stato facile arrivare fin qui per me. Ho vinto Amici nel momento in cui quel talent era l’antitalento, mi sono presa tanta di quella merda che mi sembra di aver dovuto faticare il doppio rispetto agli altri. Il giudizio è sempre stato duro. Ma oggi ringrazio ciò che è successo perché se sono così oggi lo devo alla vita che ho vissuto. Sono state tante le rinunce che ho fatto per questo mestiere”.

Si è aperta quindi una nuova fase per Emma in cui sembra però non esserci spazio per l’amore. E così alla domanda di Silvia Toffanin che le chiede se in questa nuova fase della sua vita abbia finalmente trovato l’amore, Emma risponde: “L’amore arriverà. Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me”. Ai suoi fan di Amici invece la Marrone svela che purtroppo in questa edizione non potrà più essere direttore artistico perché sarà in giro con il suo tour: “Non credo che sarò direttore artistico, perché sarò in tour. Questo è un anno completamente dedicato alla musica”.

