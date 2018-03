ENZO IACCHETTI E EZIO GREGGIO/ Busta scherzo ai danni di Belen Rodriguez e Iannone (C’è Posta per Te)

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio protagonisti a C’è posta per te. I due comici mandano la posta a Belen Rodriguez e Andrea Iannone per una lettera scherzo davvero irriverente.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio a C’è posta per te

Doppio incontro a sorpresa. Così è stato definito l’appuntamento di questa sera con l’ottava stagione del people show di Maria De Filippi, C’è Posta per Te. Come sempre affianco alle storie della gente comune con le loro emozioni e i loro sentimenti, c’è anche spazio per momenti di puro divertimento. Maria De Filippi per questo appuntamento che la vede contrapporsi al sabato sera di Rai 1 con l’inizio di Ballando con le stelle, ha voluto creare una sorpresa davvero allegra ed esilarante che in qualche modo si può ritenere corale visto che coinvolge ben cinque personaggi famosi. Si tratta infatti dei due attori comici per eccellenza nonché mattatori di Striscia La Notizia, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che hanno deciso di mandare la posta alla bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez e al suo compagno, Andrea Iannone, campione di motociclismo. Belen e Iannone saranno accompagnati in studio dal direttore del settimanale Mondadori Chi, Alfonso Signorini il quale avrà il compito di consigliare la showgirl e il suo compagno ad aprire o meno la busta. Infatti i due non sanno cosa si nasconde dall’altro lato dello studio, tuttavia dovranno essere disposti a rischiare per poterlo sapere.

ENZO IACCHETTI E EZIO GREGGIO, LA LETTERA PER BELEN E IANNONE

Come anticipato quindi Enzo Iacchetti e Ezio Greggio hanno deciso di inviare una bella lettera scherzo a Belen Rodriguez e Andrea Iannone e hanno deciso di farlo nella maniera più irriverente possibile, quella a loro più congeniale ed ossia presentandosi in studio travestiti proprio da Belen e Iannone. Ovviamente per aumentare a dismisura la parte surreale dell’intera situazione, Iacchetti ha deciso di travestirsi da Belen con lo stesso abito che la showgirl indossò al Festival di Sanremo 2012, quello dello spacco vertiginoso che aprì una serie di polemiche. Tuttavia però sulla sua gamba non appare il tatuaggio della celebre farfallina, ma piuttosto una sua personalissima versione e precisamente una gallina. Accanto a lui c’è Ezio Greggio nei panni del campione di motociclismo che prende in giro proprio Iacchetti – Belen per la storia del tatuaggio parlando di ‘una gallina che ha fatto l’uovo’. Probabilmente una velata allusione alla notizia che sta spopolando in questi giorni in rete secondo cui la modella argentina sarebbe in attesa di un bambino proprio da Andrea Iannone ma che dai due diretti interessati non è stata confermata ma neanche smentita. Staremo a vedere se stasera Enzo Iacchetti e Ezio Greggio con la loro simpatia riusciranno a far sbottonare i due futuri genitori.

© Riproduzione Riservata.