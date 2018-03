Elena Santarelli, “mio figlio Giacomo in lotta”/ L'appello “aiutate i bambini con tumore celebrale”, ecco come

Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Le ultime notizie sulle condizioni del bambino malato, nato dal rapporto con Bernardo Corrado: "La battaglia continua"

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Le ultime notizie sulle condizioni del bambino nato dall’amore con Bernardo Corradi. La nota showgirl lo scorso novembre 2017 ha condiviso con i suoi follower un post molto intimo, riguardante la malattia che ha colpito il figlio di otto anni. Elena Santarelli non è entrata nei particolari, ma proprio pochi minuti fa ha pubblicato un nuovo aggiornamento su Instagram, promuovendo l’associazione Heal.Heal Onlus. Cogliendo l’occasione ha riportato le ultime sulla battaglia che sta portando avanti il piccolo Giacomo: “La nostra battaglia continua e procede con la massima positività, Giacomo e‘ forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza e’ la nostra forza!”. Continua Elena Santarelli, parlando del lavoro della Onlus in questione: "Fra poche settimane sarà Pasqua ,l’uovo che vedete in foto e’ dell’associazione Heal.Heal Onlus è fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica".

ELENA SANTARELLI, COME STA IL FIGLIO GIACOMO?

Elena Santarelli ha poi promosso l’iniziativa della Heal Onlus, che avvierà una raccolta fondi per sostenere la ricerca. L’obiettivo della fondazione è stato promosso dalla stessa Elena Santarelli: "Il loro impegno, prima come singoli individui poi come struttura associativa, è volto a finanziare progetti di ricerca scientifica al fine di favorire lo studio, la prevenzione e la cura dei tumori infantili del sistema nervoso centrale i quali, seppur rari, sono per incidenza i tumori solidi più diffusi in età pediatrica, rappresentando una importante causa di mortalità o di invalidità permanente tra i più piccoli". Recentemente Alessia Marcuzzi, conduttrice de L’Isola dei Famosi 2018 e grande amica di Elena Santarelli, ha fatto visita al piccolo Giacomo all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La battaglia della famiglia prosegue all’insegna della positività, con la vicinanza di amici e conoscenti.

© Riproduzione Riservata.