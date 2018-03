Eleonora Giorgi: “Dopo Ballando mi ritiro in convento”/ Samuel Peron attacca Mariotto: “Cosa hai bevuto?”

Eleonora Giorgi: “Dopo Ballando mi ritiro in convento”. Samuel Peron attacca Mariotto: “Cosa hai bevuto?”. Le ultime notizie sull'attrice, che si è esibita nel programma di Milly Carlucci

10 marzo 2018 Silvana Palazzo

Eleonora Giorgi: “Dopo Ballando mi ritiro in convento”

Eleonora Giorgi sorprende a Ballando con le Stelle, ma non per la sua esibizione con Samuel Peron, bensì per le sue dichiarazioni. «Dopo Ballando con le Stelle mi ritiro in convento», ha annunciato su Raiuno. In effetti non si tratta di un fulmine a ciel sereno, perché se ne era parlato nelle scorse settimane, ma ora è arrivata la conferma ufficiale della stessa Giorgi. A far discutere, però, anche alcune sue “manie”, come il fatto di non voler toccare le persone ed essere toccata, e le sue dimenticanze. «Eleonora Giorgi odia toccare le persone e non ha memoria. Ci manca che le stia sulle palle la musica e per il ballo è vocazione pura», ha twittato Selvaggia Lucarelli, che nella votazione è stata meno dura di Mariotto, il quale le ha dato zero. Il “giurato” ha dovuto fare i conti con la rabbia di Samuel Peron, che non ha apprezzato affatto la votazione espressa, peraltro penalizzante. «Mariotto cosa ti sei bevuto? Ti osservo da tutta la serata e ne hai dette di castronerie».

ELEONORA GIORGI E LA SUA VITA SPIRITUALE

Eleonora Giorgi torna a parlare della sua vita spirituale. Lo ha fatto brevemente a Ballando con le Stelle, ribadendo l'intenzione di volersi chiudere in convento. Ma non è la prima volta che ne parla. Dopo aver effettuato diverse ricerche in merito ai migliori conventi, l'attrice sembra dunque pronta per il grande passo. Eleonora Giorgi vuole cambiare in maniera radicale la sua vita, lasciando il mondo dello spettacolo per entrare in quello spirituale e religioso. «Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita», aveva dichiarato a Spy. Questa decisione richiede sicuramente tempo e convinzione, oltre che tanta meditazione. La Giorgi si è detta entusiasta di poter condividere questa esperienza con persone che condividono emozioni e obiettivi. «Mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione».

