Eleonora Giorgi e Samuel Peron/ Una coppia da semifinale? La statistica dice che... (Ballando con le stelle)

Eleonora Giorgi, celebre attrice di film di successo come Borotalco, è tra i concorrenti dell’edizione 2018 di Ballando con le stelle al fianco di Samuel Peron.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Eleonora Giorgi e Samuel Peron a Ballando con le stelle

Le luci di Ballando con le stelle si riaccendono questa sera su Rai 1 con Milly Carlucci a fare gli onori di casa. Tra i nuovi protagonisti che si cimenteranno tra passi di Salsa, Tango e quant’altro spicca la celebre attrice romana Eleonora Giorgi, volto noto di indimenticabili pellicole come Mani di velluto, Mia moglie è una strega, Borotalco e tanti altri. Per la Giorgi una nuova esperienza artistica che la vedrà gareggiare in pista in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron. Per quest’ultimo si tratta della decima edizione di Ballando con le stelle a cui prende parte. Un’esperienza partita nel 2005, anno in cui chiuse al secondo posto al fianco di Loredana Cannata. Tra l’altro Samuele Peron vanta nel proprio palmares anche una vittoria arrivata nel 2009 in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Da sottolineare che nello scorso anno Peron non ha preso parte al format mentre nel 2016 aveva partecipato al fianco della modella brasiliana Dayane Mello, fermandosi alla semifinale. Insomma, per la Giorgi un valido partner che potrebbe permettere di avere un ruolo di primo piano nel programma.

ELEONORA GIORGI, LA TRAGEDIA DI ALESSANDRO MOMO

Nella scorsa settimana, l’attrice Eleonora Giorgi che da questa sera sarà protagonista a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron, è stata ospite nel programma La confessione di Peter Gomez. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche della propria sfera sentimentale ed in particolare raccontando della tragedia che di fatto l’ha spinta verso l’eroina. Il riferimento è alla morte di Alessandro Momo, all’epoca suo fidanzato: “Il mio fidanzato, Alessandro Momo, perse la vita in un incidente in moto: gliela avevo prestata io. Da quel momento mi sono persa, poco dopo ho cominciato a drogarmi... Per chi viveva la propria gioventù negli anni '70, era quasi naturale provare certe esperienze.. e io mi ritrovai a essere la Lolita d'Italia, un'immagine che non mi corrispondeva per niente. Gli uomini si aspettavano da me un certo tipo di suggestione erotica che non mi apparteneva”.

“MIO MARITO MI CHIESE DI CONTATTARE ANDREOTTI”

L’intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez, è stata anche l’occasione per la Giorgi di parlare del suo ex marito Angelo Rizzoli. In particolare l’ex protagonista al fianco di Carlo Verdone della pellicola Borotalco, ha raccontato di come durante il periodo di detenzione, Rizzoli le chiedesse di intercedere presso importanti personalità politiche dell’epoca come Giulio Andreotti, Bettino Craxi e lo stesso Agnelli. Questo un passaggio significativo dell’intervista rilasciata dalla Giorgi: “Quando mio marito, Angelo Rizzoli, era in carcere mi chiedeva di contattare Agnelli, Craxi, Andreotti. Andai da quest’ultimo, che mi gelò chiedendomi cosa sapessi delle azioni del Nuovo Banco Ambrosiano. Come affrontammo lo scandalo in famiglia?Io ero nel pieno della mia carriera. Improvvisamente notai che tutto intorno a me era diverso, anche sul set. Mio marito ridicolizzava quell’elenco e negava completamente: quando gli ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha risposto: Cosa ne so, si tratterà di un club di amici, figurati se io sto con il compasso e i cappucci in testa”.

