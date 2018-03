Emma Marrone e Beatrice Naso/ A Verissimo la cantante ricorda con commozione “la bambina di pietra”

Emma Marrone e Beatrice Naso, il ricordo a Verissimo. La cantante con commozione parla della “bambina di pietra”. Le ultime notizie sul rapporto tra l'artista salentina e la piccola

Emma Marrone è tornata a parlare di Beatrice Naso, “la bambina di pietra”. Lo ha fatto durante l'intervista rilasciata a Verissimo, nella quale ha ricordato la piccola morta per una malattia rara. La morte di Bea non ha scosso solo l'opinione pubblica, ma anche molti esponenti del mondo dello spettacolo che l'avevano conosciuta. La bimba soffriva di una rara e misteriosa malattia che l'aveva colpita fin dalla tenera età di sette mesi. A soli 8 anni è volata in cielo, raggiungendo la madre Stefania Fiorentino che era morta nell'agosto 2017 per un tumore. «Fai buon viaggio mia piccola Bea.. Zia Emma non ti scorderà mai! Grazie per tutto l'amore che mi hai trasmesso», scrisse su Instagram la cantante dopo aver appreso la notizia della morte. Emma Marrone era idolo della “bambina di pietra”: riuscì a incontrarla e conoscerla, coronando così un sogno della sua fan. Ora la cantante salentina continua a piangerne la scomparsa.

EMMA MARRONE RICORDA BEATRICE NASO A VERISSIMO

Emma Marrone si è commossa a Verissimo ripensando a Bea Naso e alla sua storia. Per chi non la conosce, ha spiegato che la bambina è morta dopo la madre. Poi la cantante ha spiegato che, quando in generale la chiamano negli ospedali per situazioni simili a quella, non riesce a dire no. E noi aggiungiamo che anche per questo è amata molto, non solo dai suoi fan. Emma Marrone ha conosciuto Bea Naso nel 2013. Da allora la cantante è diventata grande amica della madre Stefania Fiorentino. Quando apprese della sua morte, l'artista salentina le dedicò un messaggio struggente: «Mia cara Stefy... Questa notizia mi ha spezzato il cuore. Non ho parole... ho solo un grande senso di vuoto, grazie per tutto ciò che mi hai sempre trasmesso, il tuo affetto sincero, la tua forza, il tuo infinito coraggio e la voglia di vivere! Mi mancherai da morire amica mia... un grande abbraccio ad Ale e alla mia piccola Bea».

