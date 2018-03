FRANCA LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk: torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018)

Franca Leosini, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.

10 marzo 2018

Franca Leosini a Tv Talk (Web)

Franca Leosini sarà tra gli ospiti della puntata che andrà in onda oggi di Tv Talk, il programma di approfondimento televisivo di Rai 3 e condotto da Massimo Bernardini, in onda a partire dalle ore 14:55. In studio, Franca Leosini anticiperà ai telespettatori di Tv Talk la nuova stagione di Storie maledette, il programma di approfondimento giornalistico dedicato alla cronaca nera, in onda su Rai 3. Durante il blocco del programma con Franca Leosini, quindi, si parlerà ovviamente di cronaca nera in televisione e del caso di Avetrana, l'omicidio di Sarah Scazzi che, dal punto di vista televisivo, verrà rappresentato come una sorta di spartiacque mediatico. Con Franca Leosini in studio, ci sarà anche Gianni Ippoliti. Storie maledette, programma giunto alla sedicesima edizione, andrà in onda a partire da domenica 11 marzo 2018, dalle ore 21:20 su Rai 3. Nella prima delle tre puntate speciali di quest'edizione, intitolata Sarah Scazzi: quei venti minuti per morire, verranno intervistate in esclusiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano.

FRANCA LEOSINI: L'INTERVISTA A TV SORRISI E CANZONI

Alla vigilia della messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Storie Maledette, Franca Leosini ha concesso un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La giornalista e conduttrice ha svelato l'approccio che è alla base del suo lavoro a Storie Maledette: "La parola importante è rispetto. Anche per i loro errori. Mi accosto a questi personaggi non per giudicare, ma per capire. Capire cosa è successo nella loro vita per farli precipitare nel baratro di una storia maledetta. Sono persone come noi, può succedere a tutti: ci sono momenti in cui la consapevolezza si smarrisce. Il limite tra giusto e sbagliato è gelatinoso. Queste persone accettano di scendere con me nell’inferno del loro passato". In quest'intervista, Franca Leosini ha svelato anche il suo modus operandi: solitamente, la giornalista scrive una lettera a mano alla persona che vorrebbe intervista e, successivamente, contatta il suo avvocato; durante l'intervista, Franca Leosini ha dichiarato di essere assolutamente super partes e di non far trasparire ciò che pensa.

FRANCA LEOSINI E I SELFIE AL SUPERMERCATO

Franca Leosini ha presenziato anche durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Claudio Baglioni con la partecipazione di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Franca Leosini è stata protagonista, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, di una gag con il cantautore romano. Grazie alle numerose edizioni di Storie Maledette condotte in questi anni, Franca Leosini ha saputo conquistare un pubblico traversale, di tutte le età. Queste sono altre dichiarazioni rilasciate dalla giornalista sempre a Tv Sorrisi e Canzoni: ""Al supermercato so quando entro ma non quando esco. L’ultima volta non sono riuscita a comprare neanche un pomodoro, perché ho fatto selfie tutto il tempo. Ma lo faccio con gioia. Oltre che un piacere, è un dovere dare al pubblico tempo e attenzione". Franca Leosini ha sottolineato l'importanza del linguaggio che si sceglie di usare: se un linguaggio non è povero, gli spettatori hanno l'opportunità di arricchirsi. La giornalista è fiera di anche i giovani con il suo linguaggio.

