Fabio Fulco/ Chi è? L’ex fidanzato di Cristina Chiabotto: ecco perchè ci siamo lasciati (Verissimo)

L’attore Fabio Fulco, dopo la fine della storia d’amore con la Chiabotto, ritorna in televisione per raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Fabio Fulco a Verissimo

Nell’esclusivo salotto televisivo di Verissimo farà il proprio ingresso tra poche ore l’attore italiano Fabio Fulco. Si tratta, in pratica, della prima apparizione televisiva per l’artista dopo la fine della storia d’amore con Cristina Chiabotto (12 anni insieme). Una storia che lo ha lacerato e della quale non aveva mai voluto parlare fino alla lunga intervista rilasciata in questi giorni alla rivista Oggi. In particolare Fulco ha sottolineato: “Era importante per me capire per cosa soffrivo. L’oggetto della mia sofferenza è esistito soprattutto nella mia immaginazione, era la proiezione di qualcuno che oggi so che non esiste. Succede che uno conosce una donna, se ne innamora e cristallizza quel momento. Ma quando ti stacchi, rivedi tutto, riavvolgi il nastro e realizzi. Quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita! Non facevo parte del progetto di Cristina, però con me c’è stata 12 anni. Bastava non starci con me, no?”.

FABIO FULCO, ‘UNA FACCIA DA CINEMA’

Nella stessa intervista rilasciata ad Oggi, l’attore Fabio Fulco ha avuto modo di parlare anche dei propri inizi nel mondo dello spettacolo ed in particolare di come per mantenersi abbia fatto il modello. Tuttavia ad ogni casting a cui si presentava, tutti gli facevano presente di avere un volto perfetto per il cinema: “Ero giovane, giravo il mondo, mi divertivo. Era cominciato tutto grazie alla bellezza, ma di Roma. La mia ragazza viveva qui e io rimasi folgorato dalla città, dalla sua magnificenza. Mi piaceva da morire vivere nella Capitale, studiavo Medicina a Napoli e per mantenermi ho iniziato a lavorare nella moda. Mi continuavano a dire tutti quanti che avevo 'una faccia da cinema', ma a me la cosa proprio non interessava. Mio padre era un medico e fin da ragazzino mi portava in sala operatoria a seguire i suoi interventi: non ho mai messo in dubbio che avrei seguito la sua strada. Fino a che ho accettato di provare a fare cinema, giusto per non stare più a sentire chi mi spingeva a farlo, e mi sono trovato sul set: c’era quel fantastico rumore della pellicola che mi fece venire dei veri e propri brividi. Fu un colpo di fulmine. Capii immediatamente che volevo fare quello, quello e basta”.

