Federico e Marta, C'è Posta per te/ Un amore ostacolato dai figli per la differenza d'età: com'è finita?

La storia di Federico e Marta a C'è Posta per te: un amore contrastato dai figli a causa della grossa differenza d'età. Maria De Filippi dalla parte della coppia

10 marzo 2018 Anna Montesano

La seconda storia di C'è Posta per te ha come protagonista un amore contrastato. Il protagonista è Federico, un ragazzo 28enne che chiede l'aiuto di Maria De Filippi in quanto al centro di un amore fortemente contrastato. Federico infatti è innamorato di Marta una donna che però è molto più grande di lui, visto che ha 47 anni. A contrastare il loro amore sono i figli di Marta, Roberta e Pasquale, quasi coetanei di Federico che trovano assolutamente inadatto il loro amore. Federico infatti racconta che se i suoi genitori hanno appoggiato il loro amore, i figli di Marta sono assolutamente contrari a questa storia, soprattutto per la differenza d'età tra loro due: "Noi non abbiamo nulla contro di lui ma la differenza d'età è tanta". È soprattutto Roberta ad essere irremovibile e ad opporsi con tutta se stessa a questa storia.

MARIA DE FILIPPI DALLA PARTE DI MARTA E FEDERICO

Marta e Federico, per i due figli, si sono lasciati 4 volte per poi tornare sempre a cercarsi e a vedersi. È proprio Roberta a prendere parola, mentre Marta rimane di stucco vedendo Federico dall'altra parte e in difficoltà nell'esprimere i suoi sentimenti di fronte alle opposizioni dei figli. "Lei neppure cinque minuti deve trovare per lui, li trova per me e Pasquale e basta!" sbotta Roberta, che viene però ripresa da Maria De Filippi: "Ma non devi essere tu a scegliere con chi tua madre deve rifarsi la vita". Il botta e risposta è proprio tra Maria e Roberta, che proprio non riesce ad accettare questa relazione. A nulla servono i tentativi di Federico di convincere i due a comprendere il loro amore, tanto che Marta per evitare l'imbarazzo chiede di chiudere la busta ai figli. Ma a questo punto sono proprio i figli a non voler chiudere la busta, ritenendo incoerente la madre. Pasquale chiede allora a sua madre di parlare due minuti fuori e, al ritorno in studio, dopo una lunga discussione aprono la busta tutti e tre seppur con qualche riserva. Com'è finitra dopo la puntata? Lo scopriremo presto..

