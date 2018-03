Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina/ Risate e sguardi, una futura coppia? (Ballando con le Stelle 2018)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, tante risate prima di Ballando con le Stelle 2018 ed una dedica speciale della ballerina. Scoppierà l'amore?

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina - Ballando con le Stelle 2018

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina procedono a passo spedito verso la loro nuova avventura a Ballando con le Stelle 2018. Questa sera vedremo il surfista di origini sarde e la nota ballerina professionista del programma mettersi in gioco grazie a balli e coreografie. Sembra che l'ansia sia già arrivata a livelli alti, com rivela Anastasia su Instagram. Fra i due però si è instaurata subito una forte sinergia, merito di quel sorriso che l'atleta e premio Oscar 2017 è riuscito a strapparle fin dal loro primo incontro. "Sono troppo felice di ballare con te", sottolinea la specialista della danza in un post, mentre cercano di affrontare i nuovi passi della disciplina artistica. La voglia di sfidarsi c'è di sicuro, come sottolineato da Porcella in una sua intervista a Diva e Donna. Fin da piccolo del resto è stato abituato a cambiare e trasformare la sua vita, per esempio trasferendosi dalla Sardegna alle Hawaii per seguire la famiglia. Anche per questo non lo spaventa e anzi lo incuriosisce questa nuova impresa: "Sono uno che non si ferma mai, voglio sempre sperimentare", ha sottolineato nel suo intervento, "mi diverto se cambio spesso". Clicca qui per vedere la foto di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina.

FELICITA' ED ANSIA, GLI INGREDIENTI SEGRETI DELLA LORO COPPIA

Affiatati e pronti a mettersi in gioco: Ballando con le Stelle 2018 metterà a dura prova Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina? Dal punto di vista emotivo di certo è già così, tanto che la ballerina del cast ha richiesto il sostegno dei fan sui social. La coppia ha infatti affrontato due settimane di fuoco per prepararsi alla premiere di questa nuova edizione del talent show di Rai 1 e non intendono mettere da parte le emozioni di questo momento. Anche se l'ansia sale sempre di più, Anastasia è infatti sicura che si tratti di una sensazione bellissima, soprattutto perchè farà il suo ritorno in "famiglia". Francisco ne ha approfittato invece per fare un tuffo nei ricordi e ricordare quell'onda che appena un anno fa gli ha permesso di conquistare il XXL Biggest Wave Award Champion, uno dei riconoscimenti più ambiti ed importanti nel mondo del surf. Del resto il cagliaritano è il primo italiano ad aver ottenuto un vanto simile ed è giusto che mostri una delle onde che gli ha permesso di trasformare il suo sogno in realtà. "Believe in yourself", credi in te stesso, ricorda ai fan nel suo post commemorativo su Facebook. Clicca qui per vedere la foto di Francisco Porcella.

DI NUOVO SINGLE, IL SURFISTA ORA E' PRONTO A GIRARE IL MONDO

Nato nel 1986 a Cagliari, Francisco Porcella ha scoperto la sua passione per il surf fin da piccolo. Scopre infatti l'amore per l'acqua al fianco del fratello Niccolò, in quella "oretta libera tra la scuola e il calcio", come sottolinea a Diva e Donna, "mi accorgevo che l'onda mi portava la felicità e quando uscivo dall'acqua mi sentivo felice". Da qui matura la decisione di Francisco di entrare nell'Hawaiian Quicksilver team, dopo aver abbandonato il sogno di diventare calciatore ed essersi trasferito a Maui, ad appena 14 anni. Una scelta che lo ha portato l'anno scorso a cavalcare un'onda di 30 metri e ad ottenere un nuovo, importante, risultato per la sua carriera. Di quel giorno particolare che gli ha permesso di ricevere l'Oscar per il surf, Porcella ricorda che è stato "come scendere una pista nera con lo snowboard senza mai frenare". Le fan intanto si chiedono se sia fidanzato ed anche in questo l'atleta riserva qualche sorpresa. Dopo aver interrotto una relazione di un anno, il suo cuore è libero di provare nuove emozioni. Non intende però fermarsi troppo per ora, dato che le sue intenzioni riguardano per lo più visitare il mondo e ovviamente trovare "la mareggiata perfetta". Finita quindi la sua storia d'amore con Beatrice, una ragazza sarda misteriosa che lo ha sempre seguito dappertutto e nata nella sua stessa Cagliari.

