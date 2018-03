GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ Da Amici a Ballando con le stelle: il modello ed influencer convincerà?

Il modello ed infuencer italo – olandese Giaro Giarratana in gara nel format proposto su Rai 1 al fianco dell’ex ballerina di Amici Lucrezia Lando. Anticipazioni.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando a Ballando con le stelle

Su Rai 1 la padrona di casa Milly Carlucci presenta il primo atteso appuntamento con il talent show Ballando con le stelle. Una nuova edizione che naturalmente porta con sé tanti nuovi concorrenti tra cui il modello ed influencer italo – olandese Giaro Giarratana. Un giovanissimo che nel mondo dei social sta ottenendo un enorme successo grazie ad un suo blog personale in cui parla di viaggi dando dei consigli sul look. Nato in Sicilia ma cresciuto in Amsterdam dove tutt’oggi risiede anche se spesso fa la spola con Milano e Roma. In coppia con Giaro ci sarà una new entry della grande famiglia di Ballando con le stelle ed ossia la ballerina Lucrezia Lando. Nonostante sia alla prima esperienza nel programma di Rai, la Lando è un volto noto per il pubblico italiano in quanto in passato ha preso parte al casting del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

GIARO GIARRATANA, BIOGRAFIA

Giaro Giarratana è un modello ed influencer che in questo momento può contare nel mondo dei social di un seguito pari a circa 400 mila followers. Un numero decisamente importante che tuttavia è destinato ad aumentare grazie alla partecipazione nel programma di Milly Carlucci. È nato nel 1992 da una mamma di origini olandese mentre suo padre è italiano, della cittadina siciliana per la precisione di Canicattì in Sicilia. Il suo successo è arrivato grazie ad un suo blog nel quale racconta le esperienze personali vissute viaggiando da una parte all’altra del mondo. Una passione per i viaggi che lui ha deciso di ‘aggiungere’ a quella moda, creando così un perfetto connubio che gli ha permesso di diventare in pochissimo tempo uno dei personaggi più in vista sui social e non solo. È idolo di tantissime teenager ma non solo, grazie ad un fisico scultoreo ed una folta chioma riccioluta.

LUCREZIA LANDO, A SOLI 20 ANNI NEL CAST DI BALLANDO

La ballerina italiana Lucrezia Lando è una della più giovani protagoniste di questa edizione 2018 di Ballando con le stelle. Infatti, Lucrezia ha festeggiato nello scorso mese di dicembre il proprio ventesimo compleanno condividendone le emozioni con i propri fan sui social. Una passione per il ballo nata in tenerissima età e che Lucrezia ha voluto giustamente coltivare negli anni studiando in maniera opportuna per poi specializzarsi nel campo del latino – americano. Infatti, è diventata una vera e propria professionista di questo genere, ballando al fianco di Giacomo Ballarin praticamente facendo coppia fissa per un lungo periodo di tempo. In carriera vanta diversi premi vinti e partecipazioni ad importanti concorsi di livello internazionale come gli Open Latin, Padova Open, World Open, Campionato mondiale di latino e agli International Open. Per quanto concerne la sua sfera sentimentale, al momento sembra non esserci nessun uomo a farle battere il cuore. Chissà che non possa trovare l’amore proprio in questa edizione di Ballando con le stelle.

