GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ “Io la vera star.. vincerò!” (Ballando con le stelle)

Il personaggio televisivo ed esperto di look, Giovanni Ciacci, è in gara a Ballando con le stelle al fianco di Simone Todaro. I motivi che lo hanno indotto a scegliere un partner maschile.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Giovanni Ciacci, esperto di look nella trasmissione pomeridiana di Rai 2 Detto fatto, è in gara in questa edizione 2018 di Ballando con le stelle. Nello specifico Ciacci si esibirà sulla pista di Rai 1 al fianco del ballerino Simone Todaro. Una coppia che promette faville anche perché nelle dichiarazioni rilasciate alla vigilia di questa avventura dallo stesso Ciacci ci sono, tra una battuta ed un’altra, convinti proclami di vittoria. Infatti, durante una lunga intervista che l’esperto di look ha rilasciato al settimanale Chi, ha prima spiegato il perché della sua scelta di ballare con un uomo e quindi ha palesato la sicurezza di essere la vera star del cast: “Non mi interessa fare il paladino di nessuno, io ballo con un uomo semplicemente perché è la mia natura, sono più a mio agio così. E presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura, altri l’hanno fatto e i risultati si sono visti.. Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”.

GIOVANNI CIACCI, LA STOCCATA ALLA LUCARELLI

Nella stessa intervista rilasciata da Giovanni Ciacci a Chi, si è parlato di possibili favoritismi da parte dei giudici confessando che tra la giuria ci sarebbe in giurato che potrebbe essere influenzato nell’esaminare le sue performance in ragione di questioni amorose: “Ho qualche conto in sospeso... Con uno dei giudici ho avuto un fidanzato in comune, nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me, quindi è facile immaginare che questo giudice sarà prevenuto nei miei confronti. È Guillermo Mariotto? L’ha detto lei, eh...”. Inoltre, ha riservato anche una toccatina nei confronti di Selvaggia Lucarelli non gradendo un suo post sui social: “Un'altra che ha dato segnali di favoritismi è Selvaggia Lucarelli: sui social ha dato il benvenuto solo a Gessica Notaro e agli altri concorrenti zero. Io capisco che Gessica ha avuto una storia importante, ma non trovo giusto abbia un trattamento diverso”.

GIOVANNI CIACCI E LA STORIA CON STEFANO E PIETRO

Non c’è dubbio che Giovanni Ciacci possa vestire i panni del grande protagonista di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, grazie ad una straordinaria simpatia ma non solo. Al settimanale Chi, uno dei principali collaboratori di Caterina Balivo a Detto Fatto, ha raccontato non solo delle possibili dinamiche di Ballando con le stelle ma anche della propria vita privata ammettendo di avere contemporaneamente due fidanzati: “Stefano e Pietro. Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l’altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo”. Infine, parlando degli altri concorrenti che dovrà fronteggiare, ha rimarcato come al posto di Eleonora Giorgi, non avrebbe accettato di partecipare: “Mah, io fossi stata in lei non avrei accettato questa sfida. Lei è un mito e rischia di rovinare la sua immagine. Che poi è il motivo per cui una come Ornella Muti non ha mai accettato”.

