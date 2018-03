GIUCAS CASELLA / La profezia sul vincitore dell’Isola dei Famosi (Verissimo)

Il mentalista ed ex concorrente dell’Isola dei famosi 2018, Giucas Casella, è ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo per raccontare la sua esperienza honduregna.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giucas Casella a Verissimo

Nella puntata di Verissimo in onda questo pomeriggio su Canale 5 si ritorna a parlare dell’Isola dei Famosi grazie alla presenza in studio del noto personaggio televisivo e illusionista Giucas Casella. Casella infatti, è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione 2018 dimostrandosi perfettamente in linea con quello che è lo spirito del programma. Infatti, la sua avventura nei mari dell’Honduras è arrivata al capolinea soltanto in ragioni di problemi fisici che lo hanno costretto ad un ritiro molto sofferto (non voleva assolutamente abbandonare il programma). Tra l’altro lo stesso Giucas Casella nel corso dell’ultima puntata serale dell’Isola, ha chiaramente sottolineato la propria speranza di poter rientrare nel gioco in virtù di uno stato di salute decisamente migliorato: “I medici mi hanno detto che devo stare a riposo 25 giorni, ne sono passati venti e sto benissimo”. Il suo entusiasmo è stato però frenato dalla Marcuzzi che prima si è lasciata andare ad un sibillino “Vedremo Giucas” e quindi ha aggiunto una battuta ”Se le tue condizioni di salute sono buone vai anche tu all’Isola che non c’è”.

GIUCAS CASELLA, LA SUA PROFEZIA

Giucas Casella, nome d’arte di Giuseppe Casella Mariolo, come detto è ospite questo pomeriggio a Verissimo. Secondo le anticipazioni di queste ore, sembra che Giucas nel corso della puntata abbia sottolineato nuovamente la speranza di poter rientrare nel reality raccontando come si sia infortunato e soprattutto come nei primi giorni abbia tenuto nascosto il tutto. Ecco uno stralcio di quanto detto ai microfoni di Silvia Toffanin: “Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sull’isola. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là. Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras”. Infine, Casella ha voluto profetizzare il vincitore di questa edizione dell’Isola, scrivendo il suo nome in una busta chiusa che sarà aperta nella puntata speciale di Verissimo interamente dedicata al reality.

© Riproduzione Riservata.