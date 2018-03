GUILLERMO MARIOTTO/ Il conto in sospeso con Giovanni Ciacci (Ballando con le stelle 2018)

Guillermo Mariotto giudice di Ballando con le stelle. Il suo giudizio verso il concorrente Giovanni Ciacci sarà falsato da un conto sospeso del passato? Anticipazioni e news.

10 marzo 2018 Francesca Pasquale

Guillermo Mariotto giudice a Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto, direttore creativo della Maison Gattinoni Couture si riconferma anche quest’anno giudice di Ballando con le stelle 2018. Tutto sembra pronto quindi per dare il via a questa splendida macchina organizzativa che questa sera aprirà il sipario, ma non mancano le polemiche delle ultime ore. Specialmente quelle che hanno visto protagonista il concorrente Giovanni Ciacci, esperto di moda e tendenze che per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle ballerà con un uomo. Proprio Ciacci in un’intervista rilasciata al settimanale Chi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa puntando il dito contro uno dei giudici. Si tratta proprio di Guillermo Mariotto che secondo le parole di Giovanni Ciacci non potrà svolgere il ruolo per cui è stato chiamato in maniera davvero oggettiva. Infatti secondo le rivelazioni dell’esperto di tendenze il giudizio di Guillermo Mariotto nei suoi confronti potrebbe essere falsato da un’esperienza negativa vissuta in passato che li ha visti scontrarsi. Un conto in sospeso che in qualche modo potrebbe mettere maggiore pepe alla competizione ma potrebbe anche aprire ulteriori polemiche.

GUILLERMO MARIOTTO, IL SUO GIUDIZIO SARÀ FALSATO?

Sembrerebbe quindi che tutto dipenda da un episodio del passato che riguarda la sfera privata di entrambi. C’è da sottolineare che sia Giovanni Ciacci che Guillermo Mariotto sono entrambi dichiaratamente omosessuali e questo li ha visti per dieci anni essere nemici in amore perché affascinati dello stesso fidanzato. Una situazione non particolarmente felice visto che si sono divisi un fidanzato per ben dieci anni con quest’ultimo che è stato capace di frequentare entrambi contemporaneamente per poi, una volta messo alle strette mollare Guillermo Mariotti per decide di stare con Giovanni Ciacci. Secondo quindi Giovanni Ciacci e come è prevedibile immaginare, la cosa non è mai andata giù a Mariotto che non aspetterebbe altro che questa occasione per fargliela pagare. Vediamo infatti nell’intervista rilasciata a Chi cosa ha detto di preciso Giovanni Ciacci riguardo proprio il giudice Guillermo Mariotto: “Sono carico a bomba, ho qualche conto in sospeso, per esempio con un giudice ho avuto un fidanzato in comune nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me. Facile immaginare che questa persona sarà prevenuta nei miei confronti”. Poi di fronte alla giornalista che chiede se si tratti realmente di Guillermo Mariotto, Giovanni Ciacci risponde così: “L’ha detto lei…” . Se queste sono le premesse, l’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle sarà a prova di bomba.

