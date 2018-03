IMMATURI LA SERIE / Cosa succede dopo il diploma? Commento ultima puntata e anticipazioni seconda stagione

Immaturi La serie: commento dell'ultima puntata del 9 marzo 2018. Ci sarà la seconda stagione? E' stata confermata, per la gioia degli amanti di questa storia!

10 marzo 2018 Tecla Magnani

Immaturi La serie

COMMENTO ULTIMA PUNTATA 9 MARZO

Ieri sera 9 marzo 2018 è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di "Immaturi La serie", che ha visto una serie di grandi attori italiani alle prese con la maturità: tra questi Luca e Paolo, Sabrina Impacciatore, Irene Ferri, Ricky Memphis, Nicole Grimaudo e molti altri! La serie, come abbiamo potuto constatare ultimamente, ha riscosso molto successo, soprattutto tra i fans dei due precedenti film. La puntata è stata ricca di avvenimenti, che sono riusciti a risolvere una serie di questioni lasciate in sospeso, sia vecchie che più recenti. Di sicuro per gli amanti veterani sarà risultato interessante il ritorno di Anita e Stefano alla casa al mare, dove finalmente è stato chiarito un fatto avvenuto ben venti anni prima: ovvero Anita non aveva tradito Piero con Virgilio, ma con Stefano. Questo fa riaffiorire un'amicizia tra i due e tra Anita e il gruppo in generale. Come anche venti anni prima tornano a "studiare" per la maturità al mare, nella casa dello zio di Lorenzo. Questo viaggio, più che aiutarli a studiare però, li aiuta a riflettere! (Agg di Tecla Magnani)

COSA SUCCEDE AI PERSONAGGI?

Lorenzo riesce finalmente a dichiarare i suoi sentimenti a Luisa, suo eterno amore che si stava per sposare con Flavio. I due infine vanno a vivere assieme con la figlia di Luisa, portando così finalmente Lorenzo ad uscire dalla casa dei suoi genitori! Virgilio decide di non continuare la sua relazione con la giovane Doriana e decide di tornare con sua moglie. Serena invece capisce l'errore che stava per compiere progettando di partire per Dubai con suo marito e così lo lascia e corre da Gigi: i due andranno a vivere assieme con i rispettivi figli, che stanno tra l'altro assieme, e con il nuovo figlio in arrivo. Piero capisce, grazie ad una conversazione che sente tra Luisa e Anita, di aver sbagliato tutto con la professoressa Russo e così decide di rimediare! Infine, ma non da ultimi, ci sono Francesca e Daniele: ognuno ha i suoi problemi ma infine si accettano, si fidano l'uno dell'altra e vanno a vivere assieme. Insomma che dire, tutto è finito per il meglio, per la gioia dei fans. (Agg. di Tecla Magnani)

CONFERMATA LA SECONDA STAGIONE

In questi giorni, in vista della fine della stagione, tutti, soprattutto sui social, si sono messi a parlare della possibilità di una seconda stagione: in questo caso fortunatamente non abbiamo dovuto aspettare molto per saperne di più, perchè è stato dichiarato che ci sarà di sicuro una seconda stagione, anzi sappiamo che il regista e lo sceneggiatore hanno già iniziato a scriverla. Ci chiediamo allora chi ci sarà: gli attori saranno gli stessi o cambieranno? Sappiamo che sono stati presi in considerazione come luoghi per ospitare la seconda stagione posti esotici, tra cui i Caraibi: si tratterà dunque di un viaggio post maturità o di tutt'altro? Non ci resta che aspettare a questo punto, anche se di certo gli amanti di questa storia e di questi protagonisti non si possono lamentare per la scarsità di notizie! Stiamo a vedere dunque come il tutto procede e mettiamo in attesa di questa già desideratissima seconda stagione! (Agg. di Tecla Magnani)

© Riproduzione Riservata.