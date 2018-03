Il Paradiso delle Signore, fiction a rischio/ Non c'è accordo con i lavoratori Rai, via da Torino!

Salta la fiction "Il Paradiso delle Signore"? Non c'è accordo con i lavoratori Rai, la realizzazione potrebbe traslocare da Torino, ma le nuove puntate sono a rischio

10 marzo 2018 Fabio Belli

Il Paradiso delle Signore

Una delle più amate fiction della Rai, "Il Paradiso delle Signore", potrebbe essere arrivata al capolinea. Le nuove puntate sono a rischio a causa del mancato accordo con i dipendenti della tv di Stato e le maestranze che lavorano alla realizzazione della fiction, fino a questo momento realizzata a Torino. L'intenzione della produzione è naturalmente quella di proseguire, ma di sicuro non sarà più il capoluogo piemontese la casa de "Il Paradiso delle Signore". Per il nuovo accordo di lavoro proposto dalla Rai per girare la fiction, il verdetto dei lavoratori è stato perentorio: 49 addetti si sono espressi a favore dell'intesa, 86 hanno scelto il no e gli altri 37 si sono astenuti. E dunque il trasloco sarà realtà.

NAPOLI ALL'ORIZZONTE

Come direbbe quella vecchia canzone, traslocare sì, ma dove? Per il "Paradiso delle Signore" sembra proprio che la nuova casa sarà Napoli, dove la Rai gira già una storica soap opera, "Un posto al sole". La scelta potrebbe però avere delle ripercussioni visto che Torino è stata negli ultimi anni un vero e proprio feudo per le fiction Rai, nel capoluogo sabaudo sono state girare produzioni di grandissimo successo come "Non uccidere". L'accordo però non è stato accettato dai lavoratori: la proposta dell'azienda prevedeva un aumento di un centinaio di euro della paga ma prevedeva un progetto di «5 giorni + 1» di lavorazione per dieci ore ogni giorno: eccessivo per i lavoratori che hanno contestato anche il fatto che dovessero essere girati almento quarantacinque minuti effettivi della fiction ogni giorno.

